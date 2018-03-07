Откровенные черно-белые фото именитого австралийского художника: соблазнительная подборка

Один из лучших фотографов Австралии в области модной и коммерческой фотографии Питер Клоусон славится своими черно-белыми портретами.

Работы художника публикуют именитые издания, а некоторыми своими творениями австралиец делится в Instagram.

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"Обычно у меня получается смешивать целый ряд стилей и сплавлять новейшие модные тренды в единое целое с собственными представлениями о прекрасном. Мои фотографии имеют особую силу, они чувствительны и таинственно элегантные, к тому же их шарм часто создается благодаря моему испорченному чувству юмора", – комментирует свои работы Клоусон.

Самое интересное в портретах австралийца то, что он создает их в черно-белой гамме, совершенно лишая многоцветности.