Откровенные фото звезд, которые удивили нелепостью: 18+

Многие звезды демонстрируют обнаженное тело при первой возможности: на красной дорожке, на фотосессиях или просто во время прогулки. Таким образом знаменитости стремятся привлечь внимание аудитории к своей персоне.

Но иногда бывают случаи, когда откровенные снимки звезд выходят бессмысленными и слишком вульгарными. Читайте также: 60-летняя Мадонна шокировала фотографией в кружевном белье Смотрите далее подборку фото, когда соблазнительные кадры звезд точно никому не понравились. Ким Кардашян: Майли Сайрус: Никки Минаж: Рианна: Румер Уиллис: Леди Гага: