Откровенные фото звезд, которые удивили нелепостью: 18+
Многие звезды демонстрируют обнаженное тело при первой возможности: на красной дорожке, на фотосессиях или просто во время прогулки. Таким образом знаменитости стремятся привлечь внимание аудитории к своей персоне.
Но иногда бывают случаи, когда откровенные снимки звезд выходят бессмысленными и слишком вульгарными.
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Смотрите далее подборку фото, когда соблазнительные кадры звезд точно никому не понравились.
Ким Кардашян:
Майли Сайрус:
Никки Минаж:
Рианна:
Румер Уиллис:
Леди Гага:
Источник: 24 Канал
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