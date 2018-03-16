Откровенные кадры из Instagram известного женского фотографа: фотоподборка (18+)
Именитый фэшн-фотограф Камеррон Хаммонд специализируется на съемках брендов купальников, нижнего белья и пляжной одежды.
Фото художник виладае у себя на сайте и в Instagram.
Снимки художник делает на пляжах в различных уголках планеты – их непременные атрибуты красивые люди и легкий летнее настроение.
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Источник: 24 Канал
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