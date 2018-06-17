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Телеканал новостей 24 Блоги Илья Кенигштейн
Илья Кенигштейн

Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу

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H&M
H&M / Фото из открытых источников

В августе H&M открывает первый магазин в Украине. Первый H&M будет расположен в киевском Lavina Mall, общая площадь магазина – 2900 кв.м.

H&M – это одна из крупнейших торговых сетей планеты и насчитывает более 4500 торговых точек в 66 странах мира. Отличительной чертой этой сети является то, что их представители ведут жесткие переговоры с лендлордами, не платят фиксированную ставку аренды и заставляют собственников за свои деньги делать дизайн и ремонт своих магазинов под ключ. И те на эти условия идут, потому что H&M – это магнит для покупателей, которые выйдя из магазина пойдут в другие, пойдут на фуд-корты и в рестораны.

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Такова современная реальность – нравится это кому-то или нет. Присутствие H&M в торговом центре – престижно для ТРЦ, но порой убыточно с точки зрения линейного бизнес-плана. Но если мыслить в рамках долгосрочной перспективы – лучше вариантов не бывает.

Почему H&M является одним из самых популярных одежных брендов мира? Из-за своей доступности. И частой смены ассортимента.

Когда вы попадаете в их магазин, первое чему вы поражаетесь – это выбор. Но настоящий шок наступает, когда вы смотрите на ценник. В их магазинах одежда действительно дешевле, чем в других местах. Создатель H&M Эрлинг Перссон и впоследствии его сын Стефан воплотили в жизнь идею модной и качественной одежды за вменяемые деньги. Это своеобразный фастфуд в одежде. Зачем платить дорого, если можно купить H&M, быть в тренде и выбросить вещь через полгода.

Большинство людей мира не носит Версаче, Ферре, Армани и Шанель. Одежда этих брендов доступна только самым богатым. Парадокс в том, что на нищие рынки первыми заходят именно бренды прет-а-порте, потому что единственный способ богатым выделиться среди бедных – это носить дорогую одежду и пользоваться дорогими атрибутами.

Огромное количество дорогих автомобилей на улицах наших городов – яркое тому подтверждение. А когда на рынок приходит H&M это говорит о том, что мы начали выравниваться. Медленно, со скрипом, через многочисленные препятствия – но тем не менее мы вползаем в Европу.

Поэтому я очень рад этому событию.

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Автор: Илья Кенигштейн
Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Публикации
Источник: Илья Кенигштейн
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