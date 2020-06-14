В Украине началось настоящее лето, поэтому люди решили отдохнуть возле водоемов и немного охладиться. Так, 13 июня харьковчане заполонили пляж "Журавлевка". Придерживались ли люди дистанции – читайте дальше.

Фото переполненных пляжей обнародовали в телеграмм-канале "Харков 1654".

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На фотографиях видно, что на харьковском пляже "Журавлевка", где есть как платные, так и бесплатные зоны для входа, был настоящий аншлаг. Люди разного возраста купались в реке и отдыхали.

Работу возобновило и тамошнее кафе. Посетители выстроились в длинные очереди. Правда, ни о какой социальной дистанции не говорится. Интересно, что даже продавщицы кафе были без защитных масок. О перчатках также никто не слыхал.

Обратите внимание! Ежедневно в Украине фиксируют большое количество новых случаев COVID-19. Если же их будет больше, то в Украине вновь могут ввести жесткий карантин.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками COVID-19, а также количество пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

Переполненные пляжи в Харькове / Фото телеграмм канала "Харьков 1654"