Открылось окно возможностей, – Фурса сказал, что спасет экономику Украины
Новая Верховная Рада снова взялась за спасение украинских и иностранных инвесторов от давления украинских силовиков.
Такое мнение в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" озвучил экономист Сергей Фурса. Он сказал: "Открылось окно возможностей, которое позволяет по-настоящему повлиять на изменение инвестиционного климата в стране. Инвестиционный климат – это, в частности, пенсия для пенсионеров".
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По его словам, именно так работает экономика – сначала кто-то инвестирует, а потом у государства появляются средства, которые можно распределить и на пенсии, и на армию, и на дороги.
Украина бедная страна. Мы бедные, потому что инвесторы обходят нас стороной. И единственный способ запустить экономическое чудо – 40% рост ВВП за пятилетку – это привлечь инвестиции,
– отметил Фурса.
В то же время он отметил, что Украине необходимо привлечь иностранные инвестиции, так как получаем мы их катастрофически мало.
Важно! В Украине в 4 раза меньше иностранных инвестиций на душу населения, чем в Румынии, в 7 раз меньше, чем в Хорватии, и почти в 15 раз меньше, чем в Эстонии.
Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность":
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