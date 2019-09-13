Открылось окно возможностей, – Фурса сказал, что спасет экономику Украины

Новая Верховная Рада снова взялась за спасение украинских и иностранных инвесторов от давления украинских силовиков.

Такое мнение в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" озвучил экономист Сергей Фурса. Он сказал: "Открылось окно возможностей, которое позволяет по-настоящему повлиять на изменение инвестиционного климата в стране. Инвестиционный климат – это, в частности, пенсия для пенсионеров".

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По его словам, именно так работает экономика – сначала кто-то инвестирует, а потом у государства появляются средства, которые можно распределить и на пенсии, и на армию, и на дороги.

Украина бедная страна. Мы бедные, потому что инвесторы обходят нас стороной. И единственный способ запустить экономическое чудо – 40% рост ВВП за пятилетку – это привлечь инвестиции,

– отметил Фурса.

В то же время он отметил, что Украине необходимо привлечь иностранные инвестиции, так как получаем мы их катастрофически мало.

Важно! В Украине в 4 раза меньше иностранных инвестиций на душу населения, чем в Румынии, в 7 раз меньше, чем в Хорватии, и почти в 15 раз меньше, чем в Эстонии.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность":