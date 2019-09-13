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      Открылось окно возможностей, – Фурса сказал, что спасет экономику Украины

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      Фурса сказал, что спасет экономику Украины
      Фурса сказал, что спасет экономику Украины / 24 канал

      Новая Верховная Рада снова взялась за спасение украинских и иностранных инвесторов от давления украинских силовиков.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" озвучил экономист Сергей Фурса. Он сказал: "Открылось окно возможностей, которое позволяет по-настоящему повлиять на изменение инвестиционного климата в стране. Инвестиционный климат – это, в частности, пенсия для пенсионеров".

      Интересно! Новый курорт, парк развлечений и Украинский Голливуд: чем Зеленский заманивает инвесторов в Украину

      По его словам, именно так работает экономика – сначала кто-то инвестирует, а потом у государства появляются средства, которые можно распределить и на пенсии, и на армию, и на дороги.

      Украина бедная страна. Мы бедные, потому что инвесторы обходят нас стороной. И единственный способ запустить экономическое чудо – 40% рост ВВП за пятилетку – это привлечь инвестиции,
      – отметил Фурса.

      В то же время он отметил, что Украине необходимо привлечь иностранные инвестиции, так как получаем мы их катастрофически мало.

      Важно! В Украине в 4 раза меньше иностранных инвестиций на душу населения, чем в Румынии, в 7 раз меньше, чем в Хорватии, и почти в 15 раз меньше, чем в Эстонии.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность":

       

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      Теги: Новости Украины Деньги Финансы Инвестиции ВВП Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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