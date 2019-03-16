Открыт новый лоукост-маршрут: украинцы дешево и без пересадок могут летать из Киева в Геную

Авиакомпания Ernest Airlines, итальянский лоукостер, с 16 марта 2019 года запустила новый маршрут между Украиной и Италией. Рейс "Киев – Генуя" – первый и единственный вариант перелета без пересадок между этими городами, да еще и за небольшие деньги.

Первый самолет по маршруту "Киев – Генуя" улетел 16 марта, следующие полетят 23 и 30 марта. А со второго апреля рейс будут выполнять дважды в неделю – во вторник и субботу.

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К слову, анонс этого маршрута сделали еще в октябре 2018 года. А с 12 марта Ernest Airlines летает из Харькова в Милан (аэропорт "Мальпенса") и Рима (аэропорт "Фьюмиччино").

Напомним, аэропорты, в которые летают лоукостеры, в основном далеко от города. Поэтому рассчитывая бюджет путешествия вместе с ценой авиабилета следует учесть и стоимость трансфера от аэропорта до города.

Самая низкая цена билета сейчас – от 86 до 126 евро в зависимости от дня путешествия.



Цены на официальном сайте авиакомпании

При чем на те же рейсы у посредников (так называемых "агрегаторов", как Kiwi или Skyscanner) цены на 10-20% выше. Поэтому пока рекомендуем покупать билеты на официальном сайте авиакомпании Ernest.



Цены на одном из сайтов-посредников

Что известно о компании Ernest Airlines?

Авиакомпания основана в 2015 году группой швейцарских и итальянских инвесторов. Получила Сертификат европейского авиаперевозчика 11 апреля 2017 года. Сейчас выполняет полеты из Киева, Харькова и Львова в города Италии. Также в Италию летает из албанской столицы Тираны. Флот состоит из трех самолетов Airbus A319-100 и Airbus A320-200. Еще пять самолетов компания заказала.