Открытие метро в Киеве: работники не впустили первого пассажира

В Киеве заработало метро, которое закрыли еще 17 марта из-за карантинных ограничений. Люди пытаются соблюдать дистанцию в метрополитене и носить средства защиты. Однако зафиксировали случай, когда в метро не впустили первого пассажира.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

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Она отметила, что гражданин не имел средств защиты, которые необходимы для пребывания в метро.

При мне одного пассажира развернули. А вообще, все в масках,

– сказала Макогон.

Кого не впускают в метро

Согласно решению КГГА, пассажиры с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания не могут находиться в метро. В эфире 24 канала Наталья Макогон рассказала, что температурный скрининг будут проводить не всем, а только тем людям, у которых есть признаки острого респираторного заболевания.

Также обязательным является наличие средства индивидуальной защиты. В частности, маски. Люди обязаны соблюдать дистанцию – не менее, чем 1,5 метра. Это касается времени пребывания в очередях в кассы, терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях.



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