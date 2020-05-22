Открытие ресторанов не улучшит ситуацию: что ждет ресторанный бизнес после карантина

С ослаблением карантина открыли террасы ресторанов, но с определенными ограничениями. Почти 80% людей в этой сфере теперь не получают прибыли, а на восстановление бизнеса нужен примерно год.

Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Ассоциации рестораторов Украины Сергей Трахачев. Он добавил, что также и существенно снизилась выручка.

В каком состоянии находится ресторанная отрасль

Эксперт отметил, что с ресторанным бизнесом в Украине сейчас все плохо. Доходы составляют всего 20% от тех, что были в докарантинное время.

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"Это привело к повальному увольнению большого количества людей. По состоянию на сегодня, безработица в этой отрасли составляет примерно 80%. То есть, это те люди, которые не получают доход. Они либо уволены, либо в отпуске за свой счет. Оставшиеся 20% получают неполный доход", – подчеркнул Трахачев.

О карантинных мероприятиях

По его словам, ресторанный бизнес по умолчанию готов к любым карантинным мероприятиям. Он считает, что пищевая безопасность всегда была и есть на высоком уровне.

Мы готовы уменьшать количество посадочных мест в залах для сохранения социальной дистанции между местами за соседними столиками в 1,5 метра. Также будет отсутствие общих соусов, все будет делаться в индивидуальной упаковке,

– сказал глава рестораторов.

Он добавил, что по требованию гостей в заведениях готовы предоставлять одноразовую посуду. Но большинство ресторанов используют посудомоечные машины с высокими температурами, что безопасно.

Последствия для ресторанов

"Открытие ресторанов в полном режиме никаких не улучшит ситуацию. Поскольку открытие летних площадок не решает экономических проблем сполна, так как мы зависим от погоды", – подтвердил Трахачев.

Эксперт подчеркнул, что открытие залов крайне важно, чтобы вернуть хотя бы половину людей, которые сейчас без работы и не получают доходов.

Что будет с остальными ресторанами

Проблемы будут испытывать все игроки рынка – от крупных до малых, считает эксперт.

"Мы предполагаем, что треть будет испытывать огромные проблемы. Примерно 15% не откроются вообще, еще 15% – откроются, но через месяц – два. Они могут закрыться или перепрофилироваться, а со временем их место займут новые игроки. Восстановление займет примерно год", – подытожил Трахачев.

Сколько еще продлится карантин? Карантин в Украине продлится еще минимум до 22 июня. Правительство опубликовало соответствующее постановление 21 мая.



Таким образом, еще больше месяца продлятся ограничения, которые ввели в рамках борьбы с коронавирусом. Правда, ослабление карантина уже стартовало. Сейчас Украина находится на 2 из 5 этапов.