Говорить об открытии ресторанов в помещениях в Киеве пока рано. Ситуация с COVID-19 в столице ежедневно становится хуже, а случаи инфицирования растут.

Это не дает Киеву возможности перейти к этапу, по которому можно открывать заведения общественного питания и позволять пребывание людей в таких помещениях. Об этом во время своего традиционного брифинга рассказал руководителей Минздрава Максим Степанов, пишет 24 канал.

Актуально У работников ресторанов Киева обнаружили коронавирус: всего вспышки зафиксировали в 35 заведениях

Исходя из сегодняшней эпидемиологической ситуации, в Киеве переход на этап, где есть открытие ресторанов, – невозможен. Показатель инцидентности, то есть количество больных за последние 7 дней, все время растет и превышает допустимые нормы,

– отметил министр здравоохранения.

Он также вспомнил: решения на основе этих показателей принимает региональная комиссия по ТЭБ и ЧС. В Киеве она пока не позволяет переходить на этап ослабления карантина, который позволяет открывать рестораны в помещениях.

Между тем в КГГА уверяют: рестораны и кафе в столице будут открыты в первый же день, когда показатели эпидемиологической ситуации в городе будут соответствовать постановлению Кабмина.

"Город, как и представители ресторанов и кафе, заинтересован в открытии этих заведений. Но показатели, указывающие на количество больных в городе, не дают возможности рисковать и преждевременно открывать заведения общественного питания", – заявил во время онлайн-встречи с представителями Украинской бизнес-ассоциации советник городского головы Киева Владимир Бондаренко.

Обратите внимание! Для того, чтобы открыть рестораны и кафе в городе с возможностью обслуживать внутри, в столице должны фиксировать не более 50 случаев заболевания за день.

Ситуация с коронавирусом в Киеве: коротко