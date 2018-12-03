Открытие крупнейшего в Украине ТРЦ перенесли

Открытие торгово-развлекательного центра Blockbuster Mall, который, по словам владельцев, станет крупнейшим в Украине, перенесли на два месяца.

ТРЦ планировали открыть в Киеве 1 декабря.

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Основатель компании "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев, в собственности которой будет новый ТРЦ, пояснил, что открытие перенесено на февраль 2019 года, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, на территории нового торгово-развлекательного центра появится "первый супермаркет стройматериалов", который откроют вместе с европейской компанией, однако ее название пока держат в тайне.

Общая площадь Blockbuster Mall, который должен открыться на проспекте Бандеры в Киеве составит 450 тысяч квадратных метров.

Владельцы уверяют, что он станет самым большим ТРЦ Украины.

Накануне стало известно, что КГГА выдала разрешение на строительство нового ТРЦ возле станции метро "Осокорки".