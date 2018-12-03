21:45
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Открытие крупнейшего в Украине ТРЦ перенесли

      88 Читати новину українською
      Открытие Blockbuster Mall в Киеве перенесли
      Открытие Blockbuster Mall в Киеве перенесли / aerobud.com

      Открытие торгово-развлекательного центра Blockbuster Mall, который, по словам владельцев, станет крупнейшим в Украине, перенесли на два месяца.

      ТРЦ планировали открыть в Киеве 1 декабря.

      Смотрите также: Во Львове появится масштабный ИТ-кампус: как он будет выглядеть

      Основатель компании "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев, в собственности которой будет новый ТРЦ, пояснил, что открытие перенесено на февраль 2019 года, пишет "Интерфакс-Украина".

      По его словам, на территории нового торгово-развлекательного центра появится "первый супермаркет стройматериалов", который откроют вместе с европейской компанией, однако ее название пока держат в тайне.

      Общая площадь Blockbuster Mall, который должен открыться на проспекте Бандеры в Киеве составит 450 тысяч квадратных метров.

      Владельцы уверяют, что он станет самым большим ТРЦ Украины.

      Накануне стало известно, что КГГА выдала разрешение на строительство нового ТРЦ возле станции метро "Осокорки".

      Теги: Новости Украины Строительство Новости недвижимости Украины Новости Киева Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
      74
      Протесты во Франции: что нужно "желтым жилетам" и почему они пересекли границу
      сегодня , 21:01 Протесты во Франции: что нужно "желтым жилетам" и почему они пересекли границу
      218
      Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      сегодня , 20:42 Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      Артем Овдієнко 569
      Результаты саммита G20: что связывает Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана
      сегодня , 20:01 Результаты саммита G20: что связывает Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана
      Іван Яковина 274
      Теплые кредиты: как утеплить жилье с помощью государства
      сегодня , 19:04 Теплые кредиты: как утеплить жилье с помощью государства
      Яніна Ткачук 285
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук