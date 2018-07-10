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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Открытие первого магазина H&M в Киеве: названа официальная дата

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Открытие первого магазина H&M в Киеве: названа официальная дата
Открытие первого магазина H&M в Киеве: названа официальная дата / fashionunited.uk

Первый в Украине магазин шведского бренда одежды откроется 18 августа 2018 года в 12:00 в киевском торговом центре Lavina Mall.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

В H&M отмечают, что в день открытия магазина бренд будет дарить первым покупателям подарочные сертификаты и предоставлять различные скидки.

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Площадь первого магазина в киевском торговом центре составит 2,9 тысячи квадратных метров, и магазин будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Представители компании добавляют, что в магазине будут продавать одежду для мужчин, женщин и детей, а также товары для дома.

Скриншот с сайта H&M об открытии магазина в Киеве

Что такое H&M?
Это компания, которую основали в Швеции в 1947 году. Она насчитывает 47 онлайн-платформ и свыше 4,7 тысячи магазинов на 69 международных рынках. В 2017 году доход компании H&M составил 232 миллиарда шведских крон.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Мода
Источник: 24 Канал
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