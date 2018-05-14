14:11
15 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 8°C
  • среда
    25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Последняя надежда россиян. Нацизм – это когда воруешь гвоздики
Вєсті Кремля
23:28, 14 мая
Вєсти.UA. Оружие Савченко. Шуфрича-младшего прилетело отца
Вєсті.UA
21:30, 14 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Открытие посольства США в Иерусалиме: какие еще страны планируют открыть там свои посольства

254 Читати новину українською
Открытие посольства США в Иерусалиме
Открытие посольства США в Иерусалиме / Радио Свобода

Официальное открытие посольства США 13 мая вызвало многочисленные столкновения и протесты в Иерусалиме. Сейчас известно, что около 40 палестинцев погибли во время протестов против переноса посольства США в Иерусалим.

Об этом сообщил посол Украины в государстве Израиль Геннадий Надоленко в прямом эфире 24 Канала.

Читайте также: Провокация в стиле Трампа: западные СМИ об открытии посольства США в Иерусалиме

14 мая посольство США было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. Поводом этому послужило признание Дональдом Трампом Иерусалима как столицы Израиля в декабре прошлого года. Из-за этого тысячи людей вышли на улицы Иерусалима и Вифлеема.

Масові протести в Єрусалимі
Массовые протесты в Иерусалиме из-за открытия посольства США

Премьер-министр Израиля в своей речи сказал, что есть три страны, с которыми ведутся переговоры. И теперь известно, что Гватемала хочет открыть посольство в Иерусалиме 16 мая и Парагвай тоже планирует скоро перенести свое посольство,
– прокомментировал Геннадий Надоленко.

Посол Украины в Израиле также добавил, что все остальные страны воздерживаются от любых комментариев на эту тему, и сама Украина пока также не планирует переносить свое посольство в Иерусалим.

Напомним, во время столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими силами правопорядка на границе Сектора Газа и Израиля по меньшей мере 37 палестинцев были убиты и более 1000 ранены. Приказ стрелять по палестинцам был выдан израильским солдатам, чтобы предотвратить пересечение границы любой ценой.

Теги: Новости Украины Новости США Новости политики протесты Жертвы Новости Израиля
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 14 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук