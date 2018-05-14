Открытие посольства США в Иерусалиме: какие еще страны планируют открыть там свои посольства

Официальное открытие посольства США 13 мая вызвало многочисленные столкновения и протесты в Иерусалиме. Сейчас известно, что около 40 палестинцев погибли во время протестов против переноса посольства США в Иерусалим.

Об этом сообщил посол Украины в государстве Израиль Геннадий Надоленко в прямом эфире 24 Канала.

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14 мая посольство США было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. Поводом этому послужило признание Дональдом Трампом Иерусалима как столицы Израиля в декабре прошлого года. Из-за этого тысячи людей вышли на улицы Иерусалима и Вифлеема.



Массовые протесты в Иерусалиме из-за открытия посольства США

Премьер-министр Израиля в своей речи сказал, что есть три страны, с которыми ведутся переговоры. И теперь известно, что Гватемала хочет открыть посольство в Иерусалиме 16 мая и Парагвай тоже планирует скоро перенести свое посольство,

– прокомментировал Геннадий Надоленко.

Посол Украины в Израиле также добавил, что все остальные страны воздерживаются от любых комментариев на эту тему, и сама Украина пока также не планирует переносить свое посольство в Иерусалим.

Напомним, во время столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими силами правопорядка на границе Сектора Газа и Израиля по меньшей мере 37 палестинцев были убиты и более 1000 ранены. Приказ стрелять по палестинцам был выдан израильским солдатам, чтобы предотвратить пересечение границы любой ценой.