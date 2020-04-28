Открытие продуктовых рынков: механизм контроля в Полтаве

В эпоху COVID-19 все понимают, что ближайший год, полтора, а, возможно, и два будем жить с дезинфекторами, мытьем рук, масками, перчатками. Если кто-то хочет работать, то должен выполнять элементарные санитарные вещи.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал и. о. городского главы Полтавы Александр Шамота.

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Он рассказал, что уже есть отработанный механизм касательно дезинфекции рук на входе, наличии масок и защитных перчаток в торговых сетях города.

Нужно понять, какие рынки будут открыты, потому что говорят о 280. Но мы же понимаем, что это не все рынки, которые есть в Украине. В Полтаве их насчитывается 25. Будут ли все 25 открыты – я пока не понимаю,

– заявил Александр Шамота.

"Касатаельно контроля, то мы уже отработали этот механизм на торговых сетях. С самого начала начали работать мобильными группами. Они достаточно хорошо отработали вместе с полицией контроль и меры, которые непосредственно необходимы для соблюдения дезинфекционных норм. У нас сейчас сформировано более 20 мобильных групп, которые будут готовы работать и таким образом контролировать выполнение этого решения", – добавил Шамота.

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