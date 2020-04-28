Открытие продуктовых рынков: механизм контроля в Полтаве
В эпоху COVID-19 все понимают, что ближайший год, полтора, а, возможно, и два будем жить с дезинфекторами, мытьем рук, масками, перчатками. Если кто-то хочет работать, то должен выполнять элементарные санитарные вещи.
Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал и. о. городского главы Полтавы Александр Шамота.
Интересно Продуктовые рынки смогут заработать 1 мая: какие требования им выдвигает Минздрав
Он рассказал, что уже есть отработанный механизм касательно дезинфекции рук на входе, наличии масок и защитных перчаток в торговых сетях города.
Нужно понять, какие рынки будут открыты, потому что говорят о 280. Но мы же понимаем, что это не все рынки, которые есть в Украине. В Полтаве их насчитывается 25. Будут ли все 25 открыты – я пока не понимаю,
– заявил Александр Шамота.
"Касатаельно контроля, то мы уже отработали этот механизм на торговых сетях. С самого начала начали работать мобильными группами. Они достаточно хорошо отработали вместе с полицией контроль и меры, которые непосредственно необходимы для соблюдения дезинфекционных норм. У нас сейчас сформировано более 20 мобильных групп, которые будут готовы работать и таким образом контролировать выполнение этого решения", – добавил Шамота.
Что известно об открытии продуктовых рынков в Украине: коротко
- 27 апреля Зеленский одобрил рассмотрение этого вопроса на следующем заседании правительства.
- Также он предложил установить для рынков новые правила и позволить их открыть. Мол, нужно учиться жить в новых условиях.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков рассмотрят уже в среду, 29 апреля. По его словам, это позволит начать открывать рынки уже до конца текущей недели.
- Говорится о возможном открытии более 280 крытых продовольственных рынков. Эти учреждения обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.
- Вместе с открытием рынков правительство предлагает установить четкие ограничения, которые должны не позволить распространение коронавируса, а также санкции за их несоблюдение.
- 16 апреля постановление с рекомендациями о запрете работы рынков подписал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Читайте также
Выбор редакции
-
Депутат Николай Тищенко должен сложить мандат, – Гео Лерос о скандальном расследовании13:50
-
Украинцы стали чаще выходить из дома несмотря на карантин: результаты соцопроса13:44
-
Снижение цен на нефть повлияло на настроения инвесторов: цены на акции начали падать13:42
-
блогДело Суркисов против Приватбанка: почему судьи мгновенно ослепли