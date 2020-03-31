Открытие рынка земли: в "Голосе" назвали главные плюсы нового закона

Депутаты Верховной Рады ночью, 31 марта, в присутствии президента Владимира Зеленского в зале заседаний, таки проголосовали за открытие рынка земли. Однако законопроект после двух месяцев голосований решили переписать. Что изменилось – читайте дальше.

Прежде всего, важным моментом является то, что закон вступает в силу только с 1 июля 2021 года. Ведь сейчас во времена кризиса, который вызвала эпидемия, запустить полноценный рынок земли нереально. Нужно дать время утихнуть эпидемии, а экономике восстановиться. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

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По его словам, за это время они должны навести порядок и в геокадастре и в вопросе собственности, чтобы не было так, что на участок претендуют трое собственников.

"Кроме этого, поддержана ключевая позиция фракции "Голос" – это поэтапность. На первом этапе с 2021 до 2024 года землю смогут покупать только физические лица, то есть только украинцы – не юридические фирмы и предприятия – и не более чем 100 гектаров в одни руки", – пояснил Юрчишин.

Государственная земля пока не продается. Она остается в собственности государства, как ресурс, который нам критически необходим для преодоления кризиса,

– подчеркнул депутат.

Он отметил, что иностранцы смогут покупать землю только после введения всеукраинского референдума. Но несмотря на это им нельзя будет покупать участок, который расположен ближе 50 километров от границы.

"Также сохранен специальный фонд, который будет давать дешевые кредиты фермерам, чтобы они имели возможность покупать земли", – добавил нардеп.

Комментарий Ярослава Юрчишина относительно рынка земли: видео

Справка. Введение рынка земли и принятие "антиколомойского" закона – это два главных условия МВФ к Украине для получения финансирования на примерно 8 миллиардов долларов.



Рынок земли: поддерживают ли украинцы / инфографика 24 канала