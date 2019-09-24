Открытие рынка земли восстановит справедливость, - Олег Бахматюк

Такое мнение выразил владелец одного из крупнейших агрохолдингов Украины, группы компаний "Укрлендфарминг", Олег Бахматюк.

Бизнесмен опроверг мифы о том, что крупный агробизнес скупит основные земельные площади. По его мнению, любые изменения на этом рынке – это риски для бизнеса, но процесс открытия земли неизбежен: "Рынок земли — это толчок для развития не только агросектора, это толчок для развития всей экономики. Что касается аргумента, что "олигархи всё скупят": высокая рыночная стоимость земли не позволит консолидировать большие земельные банки в одних руках. Скажем честно: крупным игрокам любые изменения невыгодны, это нарушает статус-кво, определённый баланс на рынке. Но я считаю открытие рынка земли необходимым, более того — неизбежным. Мы всё равно будем арендаторами. Но эффективнее заключать долгосрочные соглашения с крупными, а не с мелкими арендодателями. При этом я считаю, что минимальные ограничения для крупных иностранных игроков должны быть внедрены.Есть успешные примеры — польская, аргентинская, бразильская модели функционирования земельного рынка. Грамотный подход к построению эффективной модели рынка земли предполагает чёткие правила игры для всех участников и защиту их инвестиций, учёт стратегических государственных интересов и максимальную дерегуляцию ведения бизнеса".