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      Открытие рынка земли восстановит справедливость, - Олег Бахматюк

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      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Открытие рынка земли восстановит справедливость в ситуации, когда украинцы фактически были лишены права собственности на свою землю.

      Такое мнение выразил владелец одного из крупнейших агрохолдингов Украины, группы компаний "Укрлендфарминг", Олег Бахматюк.

      Олег Бахматюк, владелец крупнейшего агрохолдинга страны, в комментарии журналу " Фокус" рассказал о перспективах открытия рынка земли и о принципах, которыми должно руководствоваться государство для защиты прав граждан и развития агросектора экономики. "Земельная реформа назрела давно. Украинцы фактически лишены права собственности на свою землю, эту несправедливость государство должно исправить. С другой стороны, агросектор как локомотив украинской экономики ограничен в возможностях для развития. Реформу следовало провести ещё 10–12 лет назад — и инвестиции, капитализация в экономике сейчас были бы совсем другими. Все эти годы мы слышим аргумент: "Олигархи скупят землю за бесценок". Но задача государства — дать возможность людям, желающим продать свою собственность, свою землю, продать её дорого. Это возможно только в условиях открытого, прозрачного рынка земли", - считает Олег Бахматюк.
       
      Бизнесмен опроверг мифы о том, что крупный агробизнес скупит основные земельные площади. По его мнению, любые изменения на этом рынке – это риски для бизнеса, но процесс открытия земли неизбежен: "Рынок земли — это толчок для развития не только агросектора, это толчок для развития всей экономики. Что касается аргумента, что "олигархи всё скупят": высокая рыночная стоимость земли не позволит консолидировать большие земельные банки в одних руках. Скажем честно: крупным игрокам любые изменения невыгодны, это нарушает статус-кво, определённый баланс на рынке. Но я считаю открытие рынка земли необходимым, более того — неизбежным. Мы всё равно будем арендаторами. Но эффективнее заключать долгосрочные соглашения с крупными, а не с мелкими арендодателями. При этом я считаю, что минимальные ограничения для крупных иностранных игроков должны быть внедрены.

      Есть успешные примеры — польская, аргентинская, бразильская модели функционирования земельного рынка. Грамотный подход к построению эффективной модели рынка земли предполагает чёткие правила игры для всех участников и защиту их инвестиций, учёт стратегических государственных интересов и максимальную дерегуляцию ведения бизнеса".
       
      "Укрлендфарминг" - один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством и производством мяса. Агрохолдинг управляет одним из крупнейших в Украине земельных банков общей площадью около 500 тыс. га.
      blog_ava
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      Теги: Ukrlandfarming Олег Бахматюк Укрлендфарминг
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