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      Открытие рынка земли: Всемирный банк призывает принять дополнительные законы

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      Всемирный банк призывает принять дополнительные законы относительно рынка земли / glavcom.ua

      Всемирный банк отметил принятие законодательства об открытии рынка земли в Украине. Однако призывает к принятию дополнительных законов.

      Потребность в дополнении законодательства о рынке земли сообщили в фейсбуке организации.

      Обратите внимание Рынок земли: в Раде заблокировали подписание закона

      Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения,
      – говорится в сообщении.

      В организации отметили, что это первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

      Однако для того, чтобы полностью защитить интересы украинцев и обеспечить прозрачную продажу земель, нужно как можно быстрее принять ряд дополнительных законов.

      Речь идет о законах, которые

      • обеспечат открытый доступ к кадастровым данным;
      • усилят управление земельными ресурсами;
      • ускорят процедуры передачи земли;
      • регулировать продажу государственных земель, в частности использование обязательных электронных аукционов;
      • ограничат бесплатную приватизацию государственных земель;
      • откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей.

      Также важным, по мнению Всемирного банка, будет предоставление компаниям возможности принимать участие в рынке земель для обеспечения конкуренции и ослабление ограничений на общую площадь земельных участков, которыми можно владеть.

      Эти реформы являются критическими для

      • привлечение инвестиции в сельское хозяйство;
      • открытия доступа к финансированию для фермеров;
      • обеспечение справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев.

      Что известно о принятии закона о рынке земли

      Верховная Рада на внеочередном заседании в ночь на 31 марта одобрила во втором чтении закон Об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Свои голоса за это решение отдали 259 народных депутатов.

      Що треба знати про ринок землі інфографіка 24 канал
      Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Сельское хозяйство Всемирный банк Законодательство Рынок земли
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