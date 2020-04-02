Открытие рынка земли: Всемирный банк призывает принять дополнительные законы
Всемирный банк отметил принятие законодательства об открытии рынка земли в Украине. Однако призывает к принятию дополнительных законов.
Потребность в дополнении законодательства о рынке земли сообщили в фейсбуке организации.
Обратите внимание Рынок земли: в Раде заблокировали подписание закона
Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения,
– говорится в сообщении.
В организации отметили, что это первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине.
Однако для того, чтобы полностью защитить интересы украинцев и обеспечить прозрачную продажу земель, нужно как можно быстрее принять ряд дополнительных законов.
Речь идет о законах, которые
- обеспечат открытый доступ к кадастровым данным;
- усилят управление земельными ресурсами;
- ускорят процедуры передачи земли;
- регулировать продажу государственных земель, в частности использование обязательных электронных аукционов;
- ограничат бесплатную приватизацию государственных земель;
- откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей.
Также важным, по мнению Всемирного банка, будет предоставление компаниям возможности принимать участие в рынке земель для обеспечения конкуренции и ослабление ограничений на общую площадь земельных участков, которыми можно владеть.
Эти реформы являются критическими для
- привлечение инвестиции в сельское хозяйство;
- открытия доступа к финансированию для фермеров;
- обеспечение справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев.
Что известно о принятии закона о рынке земли
Верховная Рада на внеочередном заседании в ночь на 31 марта одобрила во втором чтении закон Об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Свои голоса за это решение отдали 259 народных депутатов.
Читайте также
-
К чему приведет длительный карантин?2 апреля , 22:00
-
Зарплату работникам малого бизнеса из-за карантина будет выплачивать государство: как получить2 апреля , 18:18
-
Мы только входим в кризис, будет запрос на сильную руку, – социолог2 апреля , 18:38
-
Разговоры на пленках Ермака не привели к назначениям, однако все проверят, – Офис Президента2 апреля , 19:36
-
Путин повел себя как классический "ковидиот" – журналист о рукопожатии с больным врачом2 апреля , 19:27
-
"Ни рубля поддержки": Путин продлил россиянам коронавирусные каникулы, а те взорвались критикой2 апреля , 20:33