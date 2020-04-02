Открытие рынка земли: Всемирный банк призывает принять дополнительные законы

Всемирный банк отметил принятие законодательства об открытии рынка земли в Украине. Однако призывает к принятию дополнительных законов.

Потребность в дополнении законодательства о рынке земли сообщили в фейсбуке организации.

Обратите внимание Рынок земли: в Раде заблокировали подписание закона

Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения,

– говорится в сообщении.

В организации отметили, что это первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Однако для того, чтобы полностью защитить интересы украинцев и обеспечить прозрачную продажу земель, нужно как можно быстрее принять ряд дополнительных законов.

Речь идет о законах, которые

обеспечат открытый доступ к кадастровым данным;

усилят управление земельными ресурсами;

ускорят процедуры передачи земли;

регулировать продажу государственных земель, в частности использование обязательных электронных аукционов;

ограничат бесплатную приватизацию государственных земель;

откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей.

Также важным, по мнению Всемирного банка, будет предоставление компаниям возможности принимать участие в рынке земель для обеспечения конкуренции и ослабление ограничений на общую площадь земельных участков, которыми можно владеть.

Эти реформы являются критическими для

привлечение инвестиции в сельское хозяйство;

открытия доступа к финансированию для фермеров;

обеспечение справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев.

Что известно о принятии закона о рынке земли

Верховная Рада на внеочередном заседании в ночь на 31 марта одобрила во втором чтении закон Об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Свои голоса за это решение отдали 259 народных депутатов.



Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала