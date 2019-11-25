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      Открытие рынка земли: Зеленский анонсировал ближайшие шаги власти

      119 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty Images

      На прошлой неделе Верховная Рада в первом чтении поддержала закон о рынке земли. По словам украинского президента Владимира Зеленского, это говорит о том, что каждый украинец на самом деле станет владельцем своей земли.

      Как рассказал украинский гарант в видеообращении, перед вторым чтением действующая власть планирует внести изменения относительно продажи земли иностранцам: физическим лицам и иностранным компаниям.

      Советуем ознакомиться! Закон о земле: за и против

      Он подчеркивает, что иностранцы получат возможность приобрести украинскую землю только после решения референдума.

      "Референдум – тоже очень важная вещь. Это еще одно наше обещание нашему народу. Мы говорили, что самые важные и сложные вещи мы будем обсуждать с обществом и принимать эти решения на референдуме. Поэтому пакет документов о народовластии (референдуме) обязательно примем в ближайшее время", – отметил Зеленский.

      Также Зеленский рассказал об еще одной вещи, которую официальный Киев планирует ввести в отношении земли. Речь идет об уменьшении лимитов. Кроме того, в следующем году правительство выделит 4 миллиарда гривен на поддержку малых фермеров. Это уже заложено в бюджете на 2020 год.

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      Зеленский записал очередное видеообращение

      К слову ранее, уполномоченный Президента Украины Владимира Зеленского по земельным вопросам Роман Лещенко заявлял, что после введения рынка земли граждане России не смогут покупать украинскую землю. Даже, если они есть среди учредителей украинских компаний, и такие компании купят землю. Когда же правоохранители обнаружат такие факты, эту землю конфискуют в пользу государства.

      Что известно о законопроекте по рынку земли: коротко

      13 ноября Верховная Рада предварительно одобрила законопроект, который открывает рынок земли в Украине. Если документ примут окончательно, то с 1 октября 2020 года можно будет продавать землю сельскохозяйственного назначения государственной или частной собственности.

      • Купить государственную и коммунальную землю можно будет на прозрачных публичных торгах.
      • Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.
      • Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.
      • Иностранцы и компании, которые имеют среди учредителей иностранцев, смогут покупать земли в случае, если за это на соответствующем референдуме проголосует украинский народ.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Рынок земли Президент Украины
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