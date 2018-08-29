Открытие Венецианского кинофестиваля 2018: фото с красной дорожки

На острове Лидо состоялось ожидаемое открытие Венецианского кинофестиваля 2018. В солнечную Италию прибыли голливудские звезды, которые уже успели засветиться на красной дорожке грандиозного мероприятия.

Венецианский международный кинофестиваль считается старейшим из всех известных киномероприятий. Впервые событие провели в 1932 году по инициативе Биеннале Антонио Маирани. Мужчина, посмотрев футбольный матч, решил сделать нечто подобное в мире кино – показать людям десятки фильмов и познакомить их с новинками. С тех пор Италия каждый сентябрь становится меккой для представителей киноиндустрии.

Читайте также: Венецианский кинофестиваль 2018: Эмма Стоун, Изабель Гулар и другие фото первых гостей

В 2018 году это будет 75-й Венецианский кинофестиваль. С 29 августа до 8 сентября более 20 фильмов поборются за награду "Золотой лев". Конкурсное жюри пересмотрит киноленты и определит победителей. Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.

Сейчас на остров Лидо прибывают голливудские звезды, которые приняли участие в открытии Венецианского кинофестиваля 2018. Актеры засветили стильные наряды на красной дорожке, поразив элегантностью и утонченностью образов.



Раян Гослинг



Актеры Раян Гослинг, Клер Фой та Демиен Шазелл



Актеры фильма "Первый человек"



Актриса Наоми Уоттс – член жюри Венецианского кинофестиваля 2018



Оливия Хамилтон



Кристоф Вальц



Сильвиа Чанг



Гости кинофестиваля: Наоми Уоттс



Итальянские звезды на Венецианском кинофестивале



Гильермо дель Торо



Венецианский кинофестиваль 2018: звездные гости