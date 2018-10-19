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      Открытие второго магазина H&M в Киеве: появились яркие фото и видео

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      Открытие второго магазина H&M в Киеве
      Открытие второго магазина H&M в Киеве / Фото из соцсетей

      18 октября в Киеве состоялось одно из самых ожидаемых светских событий – в торговом центре SkyMall открыли второй магазин брендовой одежды H&M.

      Украинцы не пропустили анонсированное событие и массово пришли на открытие бутика. Стоит отметить, что мероприятие прошло с не меньшим ажиотажем, чем во время дебюта H&M на украинском рынке.

      Читайте также: Открытие магазина H&M в SkyMall: люди выстроились в очередь

      Согласно анонсу, первые покупатели получили подарочные сертификаты: на 3 тысячи, 2 тысячи и тысячу гривен. Следующим 997 покупателям вручили скидку на 200 гривен. Кроме этого, в день открытия все фанаты H&M покупали товары со сниженной ценой на 15%. Поэтому многие выстроились задолго до открытия магазина.

      Открытие магазина H&M в SkyMall

      Церемонию открытия бутика H&M вел популярный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, известный участием в международном шоу "Евровидение 2017". Работники масс-маркета станцевали в зажигательном флеш-мобе, а на установленную сцену вышла группа Kadnay.


      Тимур Мирошниченко на открытии магазина H&M


      Зажигательный флешмоб в ТРЦ SkyMall

      Kadnay выступил на открытии второго магазина H&M

      Читайте также: H&M открывает второй магазин в Киеве: детали

      Отмечается, что в новом бутике шведского бренда, который расположен в торговом центре SkyMall, представлены женская, мужская, детская одежда, а также H&M+ и Sport для женщин. Представители компании разместили яркие фото с открытия магазина в сети и пригласили всех украинцев на шопинг в Киев.


      Яркие фото с открытия второго бутика H&M


      Первые покупатели получили подарочные сертификаты


      Открытие магазина H&M

       

      Что такое H&M? Это компания, которую основали в Швеции в 1947 году. Она насчитывает 47 онлайн-платформ и свыше 4,7 тысячи магазинов на 69 международных рынках. В 2017 году доход компании H&M составил 232 миллиарда шведских крон. 18 августа в Киеве торжественно открыли магазин H&M в торговом центре Lavina Mall. Это первый бутик шведского бренда в Украине. По случаю знакового события в столице состоялась роскошная вечеринка, которую посетили многие представители украинского шоу-бизнеса.

      Теги: Новости Киева LifeStyle Стиль и мода H&M
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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