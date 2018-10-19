18 октября в Киеве состоялось одно из самых ожидаемых светских событий – в торговом центре SkyMall открыли второй магазин брендовой одежды H&M.

Украинцы не пропустили анонсированное событие и массово пришли на открытие бутика. Стоит отметить, что мероприятие прошло с не меньшим ажиотажем, чем во время дебюта H&M на украинском рынке.

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Согласно анонсу, первые покупатели получили подарочные сертификаты: на 3 тысячи, 2 тысячи и тысячу гривен. Следующим 997 покупателям вручили скидку на 200 гривен. Кроме этого, в день открытия все фанаты H&M покупали товары со сниженной ценой на 15%. Поэтому многие выстроились задолго до открытия магазина.

Открытие магазина H&M в SkyMall

Церемонию открытия бутика H&M вел популярный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, известный участием в международном шоу "Евровидение 2017". Работники масс-маркета станцевали в зажигательном флеш-мобе, а на установленную сцену вышла группа Kadnay.



Тимур Мирошниченко на открытии магазина H&M



Зажигательный флешмоб в ТРЦ SkyMall

Kadnay выступил на открытии второго магазина H&M

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Отмечается, что в новом бутике шведского бренда, который расположен в торговом центре SkyMall, представлены женская, мужская, детская одежда, а также H&M+ и Sport для женщин. Представители компании разместили яркие фото с открытия магазина в сети и пригласили всех украинцев на шопинг в Киев.



Яркие фото с открытия второго бутика H&M



Первые покупатели получили подарочные сертификаты



Открытие магазина H&M

Что такое H&M? Это компания, которую основали в Швеции в 1947 году. Она насчитывает 47 онлайн-платформ и свыше 4,7 тысячи магазинов на 69 международных рынках. В 2017 году доход компании H&M составил 232 миллиарда шведских крон. 18 августа в Киеве торжественно открыли магазин H&M в торговом центре Lavina Mall. Это первый бутик шведского бренда в Украине. По случаю знакового события в столице состоялась роскошная вечеринка, которую посетили многие представители украинского шоу-бизнеса.