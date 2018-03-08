Как сделать открытки на 8 марта своими руками: оригинальные идеи для праздника

Международный женский день 8 марта — прекрасный повод, чтобы поздравить маму, любимую жену или женщин-коллег цветами и открыткой. Как сделать оригинальные открытки своими руками на 8 марта – читайте в нашем материале.

Женщины приносят в жизнь любого человека радость, смех и ощущение нужности. Порадуйте прекрасных дам 8 марта замечательными открытками-поздравлениями. Даже если они будут простые, но сделанные своими руками, – никто не останется равнодушным!

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Открытка на 8 марта "Цветущие кусты"



Открытка на 8 марта своими руками – "Цветущие кусты"

Что нужно:

- зеленая двусторонняя бумага;

- ножницы;

- клей (карандаш или обычный);

- цветная бумага (для цветов);

- фломастеры.

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Как сделать открытку "Цветущие кусты" на 8 марта своими руками:

1. Зеленый лист бумаги сложите гармошкой, а затем согните пополам так, чтобы получилось 2 "веера", как показано на изображении. Склейте эти две части между собой клеем.



Как сделать открытку "Цветущие кусты" на 8 марта своими руками

2. Из цветной или белой бумаги вырежьте цветочки, нарисуйте на них фломастерами лепестки. Приклейте цветы на ваш зеленый кустик. Его в свою очередь можно аккуратно приклеить внутрь открытки, и он будет раскрываться.



Как сделать открытку "Цветущие кусты" на 8 марта своими руками

Открытка на 8 марта "Тюльпаны"

Что нужно:

- двусторонний голубой картон (или плотная бумага);

- цветная бумага (зеленый, розовый, желтый и красный);

- ножницы;

- канцелярский нож;

- клей.



Открытка своими руками на 8 марта – "Тюльпаны"

Как сделать открытку "Тюльпаны" на 8 марта своими руками:

1. Из цветной бумаги сделайте несколько тюльпанов, как показано на рисунке. Согните пополам лист голубого картона, а затем сделайте внизу листа 2 надреза канцелярским ножом: верхний длиннее, а нижний короче.



Как сделать открытку "Тюльпаны" на 8 марта своими руками

2. Согните лист повторно и аккуратно вытяните рукой бумагу от надрезов. В эту нишу приклейте тюльпаны на стебельках.

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Открытка на 8 марта "Весенние веточки"

Что нужно:

- дырокол;

- желтый и голубой бумага;

- фломастеры;

- клей.



Открытка своими руками на 8 марта – "Весенние веточки"

Как сделать открытку на 8 марта "Весенние веточки" своими руками:

1. На голубом листе бумаги с помощью дырокола сделайте много отверстий. С обратной стороны голубого листочка приклейте тыльной стороной желтый. Так у вас получатся желтые цветы.

2. Дорисуйте зеленым фломастером веточки с красивыми листочками и открытка готова!

Открытка на 8 марта "Цветочная поляна"



Открытка своими руками на 8 марта – "Цветочная поляна"

Что нужно:

- желтый двусторонний картон (или плотная бумага);

- ножницы;

- клей;

- цветная бумага.

Как сделать открытку на 8 марта "Цветочная поляна" своими руками:

1. Зеленый лист бумаги согните пополам. На месте сгиба сделайте надрезы – от больших по краям до маленьких до центра (как показано на картинке). Откройте письмо и вытолкните надрезанную бумагу вперед.



Как сделать открытку на 8 марта "Цветочная поляна" своими руками

2. Обрежьте края листа овально или ажурно, чтобы он напоминал поляну. Приклейте его на согнутый лист желтого картона. На частях, которые выступают, приклейте цветочки из цветной бумаги и зеленые листочки.



Как сделать открытку на 8 марта "Цветочная поляна" своими руками

Открытка на 8 марта "Цветочная феерия"

Что нужно:

- трубочка для напитков;

- краски (гуашь или акварель) разных цветов;

- картон светлого цвета.



Открытка своими руками на 8 марта "Цветочная феерия"

Как сделать открытку на 8 марта "Цветочная феерия" своими руками:

1. Согните картон пополам и положите перед собой. На тыльной его стороне поставьте несколько капель разведенной в воде густой гуашью розового, красного, желтого цвета.

2. Подуйте в трубочку и сделайте из капель большие цветные пятна, которые напоминают цветы. Стебельки к цветам можно дорисовать тонкой кисточкой.

Редакция 24 Канала поздравляет всех женщин с наступающим праздником 8 марта!