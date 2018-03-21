23:51
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-4°C
0°C -7°C
  • четверг
    0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сегодня
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018

"Открыто для людей": националисты ворвались в отель в центре Одессы

210 Читати новину українською

Представители партии "Свобода" и организации "Сокол" днем 21 марта "взяли штурмом" отель "Большая Московская" в самом центре Одессы.

Отель на Дерибасовской пустует после реконструкции.

Смотрите также: Набережная Одессы покрылась льдом: невероятные фото аномальной весны

Как информирует одесское издание "Думская", днем ​​в среду "свободовцы" ворвались внутрь отеля и вывесили на балконе одного из номеров белую простыню с надписью "Открыто для людей".

Заместитель председателя областной организации партии "Свобода" Константин Василец пояснил, что вместе с соратниками они хотят вернуть отель городу и сделать его доступным для всех желающих.

Вскоре после "штурма" гостиницы представители "Свободы" рассказали, что сопротивления им никто не оказывал.

Мы просто зашли, штурма не было. Цель акции – обратить внимание на проблему исторических памятников, которыми владеет Тарпан (Руслан Тарпан – владелец гостиницы "Большая Московская", – "24"), и которые разрушаются, как дом Руссова и Масонский дом. И так далее. В итоге, мы хотим, чтобы "Большая Московская" была возвращена в собственность одесситов. Доступ в отель будет свободным по аналогии с Летним театром,
– сказал "свободовец" Василец.

К слову, журналистам все же удалось попасть внутрь здания. Они и показали, как оно выглядит после реставрации.

Теги: Новости Украины Новости Одессы ВО "Свобода" Фотоновости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
сегодня, 23:00 Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
Іван Яковина 100
Главные новости 21 марта: Украина разорвала сотрудничество с Россией и возвращение Ryanair
сегодня, 22:16 Главные новости 21 марта: Украина разорвала сотрудничество с Россией и возвращение Ryanair
423
Економічні тренди Європи на найближчі роки – як діяти Україні
сегодня, 22:01 Економічні тренди Європи на найближчі роки – як діяти Україні
Тимур Чмерук 225
Скандал вокруг крупнейшей утечки данных в Facebook: кто виноват и как это стало возможным?
сегодня, 21:01 Скандал вокруг крупнейшей утечки данных в Facebook: кто виноват и как это стало возможным?
293
Во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году: впечатляющие цифры
сегодня, 20:02 Во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году: впечатляющие цифры
345
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук