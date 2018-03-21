"Открыто для людей": националисты ворвались в отель в центре Одессы

Представители партии "Свобода" и организации "Сокол" днем 21 марта "взяли штурмом" отель "Большая Московская" в самом центре Одессы.

Отель на Дерибасовской пустует после реконструкции.

Смотрите также: Набережная Одессы покрылась льдом: невероятные фото аномальной весны

Как информирует одесское издание "Думская", днем ​​в среду "свободовцы" ворвались внутрь отеля и вывесили на балконе одного из номеров белую простыню с надписью "Открыто для людей".

Заместитель председателя областной организации партии "Свобода" Константин Василец пояснил, что вместе с соратниками они хотят вернуть отель городу и сделать его доступным для всех желающих.

Вскоре после "штурма" гостиницы представители "Свободы" рассказали, что сопротивления им никто не оказывал.

Мы просто зашли, штурма не было. Цель акции – обратить внимание на проблему исторических памятников, которыми владеет Тарпан (Руслан Тарпан – владелец гостиницы "Большая Московская", – "24"), и которые разрушаются, как дом Руссова и Масонский дом. И так далее. В итоге, мы хотим, чтобы "Большая Московская" была возвращена в собственность одесситов. Доступ в отель будет свободным по аналогии с Летним театром,

– сказал "свободовец" Василец.

К слову, журналистам все же удалось попасть внутрь здания. Они и показали, как оно выглядит после реставрации.