Открытую форму туберкулеза обнаружили у воспитательницы детсада в Чернигове

В Чернигове у воспитательницы детского сада №66 обнаружили открытую форму туберкулеза, медики обследуют более 200 детей.

Об этом сообщает УНИАН.

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По информации управления образования Черниговского горсовета, на прошлой неделе у преподавательницы музыки диагностировали заболевание, женщина была госпитализирована в областной противотуберкулезный диспансера.



Сейчас медики проводят обследование у всех детей, поскольку воспитательница контактировала с ними на занятиях. Также в заведении для дошкольников проводят дезинфекцию. В управлении образования горсовета ситуацию назвали контролируемой, заведение работает и карантин там не вводили.

Зимой женщина проходила обследование и ничего не было обнаружено,

– отметили в управлении.

Всем детям заведения должны повторно провести туберкулинодиагностику и флюрорографию.

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