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Откуда брать целебные антиоксиданты: советы от диетолога

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Где брать антиоксиданты
Где брать антиоксиданты / Unsplash

Антиоксиданты защищают организм человека от свободных радикалов, которые постоянно возникают в организме в процессе утилизации кислорода.

Об этом в Facebook написала диетолог Тиана Фиалкова.

Она добавила, что свободные радикалы также образуются в большом количестве во время борьбы организма с инфекциями, токсинами, вирусами, любыми антигенами. Их количество повышается при хроническом воспалении, аллергии, курение и нездоровом питании.

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Свободные радикалы разрушают клетки, вызывают преждевременное старение и рак. Однако, по словам диетолога, к счастью, наше тело защищается с помощью антиоксидантов.

Фиалковая добавила, что условно здоровому человеку необходимо потреблять 8 – 11 ммоль антиоксидантов в день.

Также она опубликовала список продуктов с содержанием антиоксидантов, которое указано в ммоль на 100 грамм продукта:

  1. шиповник свежая (12 – 34)
  2. черная смородина (5,5 – 9)
  3. черника (7 – 8,5)
  4. ежевика (3,8 – 6)
  5. брусника (5)
  6. клюква (3)
  7. малина (2 – 3)
  8. голубика (1 – 3)
  9. клубника (1,8 – 2)
  10. темный шоколад с содержанием какао 68 – 70% (7 – 14)
  11. гранат (вместе с мембранами) (1,7 – 9)
  12. слива (0,8 – 1,4)
  13. ананас (1 – 1,36)
  14. лимон и киви (1,02)
  15. сушеные яблоки (1,8 – 6,07)
  16. изюм (0,9 – 1,14)
  17. чернослив (1,9 – 3,7)
  18. гвоздика (125 – 465)
  19. корица мексиканская (17 – 139)
  20. артишок (3 – 4)
  21. Красная капуста (2,15)
  22. брокколи (0,25 – 1)
  23. грецкий орех с пленками (13 – 33,3)
  24. семян подсолнечника (5,3 – 7,5)

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 канал
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