Откуда брать целебные антиоксиданты: советы от диетолога

Антиоксиданты защищают организм человека от свободных радикалов, которые постоянно возникают в организме в процессе утилизации кислорода.

Об этом в Facebook написала диетолог Тиана Фиалкова.

Она добавила, что свободные радикалы также образуются в большом количестве во время борьбы организма с инфекциями, токсинами, вирусами, любыми антигенами. Их количество повышается при хроническом воспалении, аллергии, курение и нездоровом питании.

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Свободные радикалы разрушают клетки, вызывают преждевременное старение и рак. Однако, по словам диетолога, к счастью, наше тело защищается с помощью антиоксидантов.

Фиалковая добавила, что условно здоровому человеку необходимо потреблять 8 – 11 ммоль антиоксидантов в день.

Также она опубликовала список продуктов с содержанием антиоксидантов, которое указано в ммоль на 100 грамм продукта:

шиповник свежая (12 – 34) черная смородина (5,5 – 9) черника (7 – 8,5) ежевика (3,8 – 6) брусника (5) клюква (3) малина (2 – 3) голубика (1 – 3) клубника (1,8 – 2) темный шоколад с содержанием какао 68 – 70% (7 – 14) гранат (вместе с мембранами) (1,7 – 9) слива (0,8 – 1,4) ананас (1 – 1,36) лимон и киви (1,02) сушеные яблоки (1,8 – 6,07) изюм (0,9 – 1,14) чернослив (1,9 – 3,7) гвоздика (125 – 465) корица мексиканская (17 – 139) артишок (3 – 4) Красная капуста (2,15) брокколи (0,25 – 1) грецкий орех с пленками (13 – 33,3) семян подсолнечника (5,3 – 7,5)

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