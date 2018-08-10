Откуда брать целебные антиоксиданты: советы от диетолога
Антиоксиданты защищают организм человека от свободных радикалов, которые постоянно возникают в организме в процессе утилизации кислорода.
Об этом в Facebook написала диетолог Тиана Фиалкова.
Она добавила, что свободные радикалы также образуются в большом количестве во время борьбы организма с инфекциями, токсинами, вирусами, любыми антигенами. Их количество повышается при хроническом воспалении, аллергии, курение и нездоровом питании.
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Свободные радикалы разрушают клетки, вызывают преждевременное старение и рак. Однако, по словам диетолога, к счастью, наше тело защищается с помощью антиоксидантов.
Фиалковая добавила, что условно здоровому человеку необходимо потреблять 8 – 11 ммоль антиоксидантов в день.
Также она опубликовала список продуктов с содержанием антиоксидантов, которое указано в ммоль на 100 грамм продукта:
- шиповник свежая (12 – 34)
- черная смородина (5,5 – 9)
- черника (7 – 8,5)
- ежевика (3,8 – 6)
- брусника (5)
- клюква (3)
- малина (2 – 3)
- голубика (1 – 3)
- клубника (1,8 – 2)
- темный шоколад с содержанием какао 68 – 70% (7 – 14)
- гранат (вместе с мембранами) (1,7 – 9)
- слива (0,8 – 1,4)
- ананас (1 – 1,36)
- лимон и киви (1,02)
- сушеные яблоки (1,8 – 6,07)
- изюм (0,9 – 1,14)
- чернослив (1,9 – 3,7)
- гвоздика (125 – 465)
- корица мексиканская (17 – 139)
- артишок (3 – 4)
- Красная капуста (2,15)
- брокколи (0,25 – 1)
- грецкий орех с пленками (13 – 33,3)
- семян подсолнечника (5,3 – 7,5)
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