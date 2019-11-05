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      Откуда будут брать деньги на увеличение бюджета: ответ эксперта

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      О плюсах и минусах проекта бюджета на 2020 год и откуда будут брать деньги на выплаты – в эфире 24 канала рассказала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

      – Могу с вами поспорить, ведь все, что хорошо для экономики, хорошо для страны. Если растет экономика, то растут и доходы людей, и, соответственно, налоги, которые эти люди платят, и растет возможность государства выплачивать какие-то субвенции, пенсии, помощь малообеспеченным и тому подобное.

      Читайте также: Кабмин представил проект Госбюджета-2020 ко второму чтению: основные цифры

      – На самом деле, это увеличение небольшое. Я слышала, что говорили чиновники, что около 140 различных и выплат, и штрафов, и зарплат привязаны к этому прожиточному минимуму. Они хотят подать законопроект, который от прожиточного минимума размеры всех этих выплат отвяжет, и тогда можно будет увидеть, что в Украине прожиточный минимум не две тысячи гривен, а чуть больше.

      Будут ли официальные цены в бюджете совпадать с реальными?

      – Государство всегда рассчитывается реальными деньгами от налогов, займов или других источников, в частности прибыли Нацбанка и "Нафтогаза".

      – Что касается прожиточного минимума, то только если это делать через государственные политики, то есть через привлечение людей к рынку труда, через социальные выплаты, через субсидии на покрытие коммуналки. То есть это реально сделать, если мы будем смотреть правде в глаза, и если государственная политика будет умной и будет ставить перед собой цель, выраженную в цифрах.

      Бюджет, цифри, Кабмін, уряд, кошторис
      Основные цифры проекта Госбюджета на 2020 год

      Плюсы и минусы бюджета-2020

      – Мне лично нравится то, что к первому и второму чтению бюджеты являются достаточно сдержанными, рост доходов консервативный, не заложены амбициозные планы по росту ВВП на 5-6 процентов, а заложен более-менее реалистичный рост в 3,7 процента.

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      – Более того, государство будет перераспределять через общегосударственные финансы бюджет на государственные, местные советы и пенсионные фонды и пр. около 40% ВВП. Это ниже, чем было в 2018 году. То есть это означает то, что больше средств остается в частном секторе – владельцам, и это будет эффективнее.

      – А второе – это сдержанный бюджет на дефицит на уровне 2 процента ВВП, и это хорошо, что его не раздувают. К плохим вещам я бы отнесла финансирование этого дефицита. Ведь в первом чтении это предполагалось за счет заимствований и на 5 миллиардов гривен.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Бюджет 2020 Новое правительство Бюджет Цены
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