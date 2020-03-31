Откуда регионы Украины берут деньги для борьбы с коронавирусом

Для борьбы с коронавирусом и закупки необходимого оборудования медикам регионы уже аккумулировали деньги из разных бюджетов, а также приобщили помощь бизнесменов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания сообщил, что больше всего средств аккумулировали Днепропетровска, Донецка, Львовская области и город Киев, говорится на сайте президента.

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В то же время надо работать над эффективным распределением этих средств. В чем нужно – мы вам поможем,

– заверил Зеленский.

Руководители ОГА и городские головы во время совещания пожаловались, что существуют проблемы с поиском спецсредств и оборудования для борьбы с коронавирусом и их доставкой.

Президент подчеркнул, что уже переговорил с "Медицинскими закупками Украины", чтобы они максимально помогли с централизацией закупок и распределением товаров по больницам.

Что известно о государственном предприятии "Медицинские закупки Украины"?

Это организация, которая обеспечивает централизованную закупку лекарств и медизделий за средства государственного бюджета и отвечает за прозрачность и эффективность этих процедур.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство тщательно систематизирует все проблемы, о которых сообщают из регионов. Кабмин также формирует собственный список требований и будет следить, чтобы в регионах придерживались их.

Заметим, что в Украину доставили 1 тысячу коробок с тестами, которых хватит на 100 тысяч тестирований. Это первая партия и она уже распределяется между регионами. Подробнее – по ссылке.