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      Откуда регионы Украины берут деньги для борьбы с коронавирусом

      - Читати новину українською
      К финансированию подключились бизнесмены / Getty Images

      Для борьбы с коронавирусом и закупки необходимого оборудования медикам регионы уже аккумулировали деньги из разных бюджетов, а также приобщили помощь бизнесменов.

      Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания сообщил, что больше всего средств аккумулировали Днепропетровска, Донецка, Львовская области и город Киев, говорится на сайте президента.

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      В то же время надо работать над эффективным распределением этих средств. В чем нужно – мы вам поможем,
      – заверил Зеленский.

      Руководители ОГА и городские головы во время совещания пожаловались, что существуют проблемы с поиском спецсредств и оборудования для борьбы с коронавирусом и их доставкой.

      Президент подчеркнул, что уже переговорил с "Медицинскими закупками Украины", чтобы они максимально помогли с централизацией закупок и распределением товаров по больницам.

      Что известно о государственном предприятии "Медицинские закупки Украины"?
      Это организация, которая обеспечивает централизованную закупку лекарств и медизделий за средства государственного бюджета и отвечает за прозрачность и эффективность этих процедур.

      Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство тщательно систематизирует все проблемы, о которых сообщают из регионов. Кабмин также формирует собственный список требований и будет следить, чтобы в регионах придерживались их.

      Заметим, что в Украину доставили 1 тысячу коробок с тестами, которых хватит на 100 тысяч тестирований. Это первая партия и она уже распределяется между регионами. Подробнее – по ссылке.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Владимир Зеленский Коронавирус COVID-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Финансы Кабинет Министров Украины Деньги Новости политики
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