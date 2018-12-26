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      Откуда "Самопомич" берет деньги на билборды и другую деятельность: Садовый раскрыл подробности

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      Андрей Садовый раскрыл некоторые подробности финансирования его партии "Самопомич"
      Андрей Садовый раскрыл некоторые подробности финансирования его партии "Самопомич" / 24 канал

      Мэр Львова и лидер "Самопомичи" Андрей Садовый утверждает, что все его билборды финансируются партией "Самопомич". По его словам, деньги на них в основном поступают от благотворителей и бизнеса, вместе с тем от государства, убеждает политик, они не взяли ни копейки. Также он анонсировал отчет его политсилы, в котором будет расписана каждая потраченная гривна.

      Об этом он заявил в комментарии Zaxid.Net TV.

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      В частности, мэр Львова отметил, то, что его билборды висят по всей Украине, не является нарушением закона, поскольку это билборды партии, "которые дают определенные месседжи и сегодня четко идентифицируются с выборами". По его словам, деньги на это собственно и дает партия.

      "Что касается избирательной кампании, которая начнется с января 2019 года, тогда уже будут совсем другие месседжи и совсем другая процедура", – убеждает лидер "Самопомичи".

      Также политик прокомментировал вопрос о финансировании тех билбордов.

      "Они финансируются в том числе и по вкладам, которые поступают от благотворителей, от малого и среднего бизнеса. Чтобы Вы понимали, тех билбордов не так уж и много. Например, в Харькове у нас практически их нет, в Виннице – очень большие проблемы, в других городах..." – говорит Львовский городской председатель.

      Правда, Андрей Садовый не смог сказать сумму, которая расходуется на биkборды, так как еще не видел отчета.

      Отчет будет публичным. Каждая гривна, которая идет через партийные средства, – известная и публичная. Потому что партия "Самопомbx" имеет государственное фиксирование, но на эти билборды деньги от государства мы не берем. Государственные деньги, со своей стороны, идут на оплату офисов, на оплату заработной платы работников, которые собственно в этих офисах находятся, на оплату печатной продукции. В целом это немалые средства, но они не покрывают полностью всех расходов,
      – добавил он.

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      Что касается печатной продукции, как пояснил Андрей Садовый, это в основном информационные буклеты, которые раздают людям в регионах, преимущественно в селах.

      Напомним, Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах 3 октября. Впоследствии мэр Львова отметил, что решился на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной.

      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Самопомич Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
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