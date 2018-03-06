14:03
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Цифра
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Откуда украинцы берут деньги и на что их больше всего тратят: интересные данные

07:18, 6 марта 1268 Читати новину українською

Руководство Украины должно взять себе за правило золотую истину: не мешайте людям работать и зарабатывать деньги. Потому что как только в наши дела вмешивается государство – наступает затруднение.

В Украине продолжается сокращение размера домохозяйств. Если в 1980 годы семья насчитывала в среднем 3,3-3,5 человека, то сегодня – всего 2,1 человека.

Читайте также: Кто из украинских политиков больше всего манипулирует мнением общественности: интересные данные

Доход среднего домохозяйства в Украине за 2017 год составляет 7 681 гривну. Интересно, что доход сельских жителей оказался всего на 200 гривен ниже, чем у жителей городов.

В целом на зарплату пришлось 57% заработков населения. Четверть доходов составляют соцвыплаты. 11% средств украинцы получили от родственников, а подсобное хозяйство принесло украинцам 7% от всех доходов.


25% доходов украинцев составляют социальные выплаты

Более 50% всех заработков украинцы тратят на питание. Промышленные товары забирают четверть доходов, а 15% расходов составляют коммунальные услуги.

Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

Теги: Новости Украины Деньги коммунальные услуги
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 6 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук