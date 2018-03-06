Откуда украинцы берут деньги и на что их больше всего тратят: интересные данные

Руководство Украины должно взять себе за правило золотую истину: не мешайте людям работать и зарабатывать деньги. Потому что как только в наши дела вмешивается государство – наступает затруднение.

В Украине продолжается сокращение размера домохозяйств. Если в 1980 годы семья насчитывала в среднем 3,3-3,5 человека, то сегодня – всего 2,1 человека.

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Доход среднего домохозяйства в Украине за 2017 год составляет 7 681 гривну. Интересно, что доход сельских жителей оказался всего на 200 гривен ниже, чем у жителей городов.

В целом на зарплату пришлось 57% заработков населения. Четверть доходов составляют соцвыплаты. 11% средств украинцы получили от родственников, а подсобное хозяйство принесло украинцам 7% от всех доходов.



25% доходов украинцев составляют социальные выплаты

Более 50% всех заработков украинцы тратят на питание. Промышленные товары забирают четверть доходов, а 15% расходов составляют коммунальные услуги.

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