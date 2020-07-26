Водка, коньяк и пиво-три алкогольных столпа украинского народа. Три напитка употребляются и отдельно, и вперемешку. Тогда угрожающий эффект ощутим изрядно: бьет по ногам, по печени и уму.

Кто помоложе – мало на такое обращает внимание: пьет все, что горит, как говорится. Пока не попадает на какой-то фальсификат или некачественный продукт. Подробнее о самых распространенных мифах об алкоголе среди украинцев – в программе "Осторожно, миф" на 24 канале.

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Миф 1. Водку подделать легче всего

По словам Василия Сидора, доцента кафедры экспертизы пищевых продуктов НУПТ, классическое изготовление водки предусматривает высокую очистку. Ибо вода, которая используется, имеет разнообразные соли. Они вступают в реакцию с этиловым спиртом, в результате появляется грубый привкус водки.

При изготовлении спирта, как правило, используют смесь зерна. Если там пшеницы 70%, это нормально. А если только 10%, а остальное заменили ячменем или рожью, качество будет намного хуже,

– заверил он.

Эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко отметила: насколько возможна фальсификация – зависит от того, что стоит на кону.

"Как раз в водочных изделиях, в крепких напитках на кону стоит достаточно солидный куш. Это одна из тех категорий, которая подделывается", – подчеркнула она.

Миф 2. Настоящую водку легко узнать

Как пояснила Сидоренко, этанол и метанол отличить очень трудно. Именно из-за того, что метанол фактически не отличается по вкусу, происходит много отравлений, при чем – очень тяжелых.

"Если мы жжем спирт или водку, она будет гореть голубым огнем различной интенсивности. Если же метанол, то есть яд фактически, будет оттенок зеленого цвета", – отметила эксперт. Однако, по словам Василия Сидора, человеческий глаз не может проследить спектры поглощения света. Поэтому определить, настоящий продукт или нет, можно только физическими исследованиями.



Распространенные мифы о водке / Фото Freepic

Народных методов определения качественного алкоголя немало: добавляют марганцовку, опускают раскаленный медный провод, мочат картофелину, но это имеет мало общего с реальностью. Просто понюхать тоже не работает. А снюхаться с кем-то, кто достанет дешевле, просто с завода – это еще и опасно.

"Потребитель должен понимать: если покупает водку в известной сети, тогда можно проследить, откуда она. В "ларьке" по дороге – нельзя. А где нельзя проследить, там и чувствуется некачественный алкоголь", – отметил Сидор. И добавил, если жидкость прозрачная с блеском – то эта водка хорошая.

Миф 3. Настоящий коньяк узнается на вкус

По словам Максима Несмиянова, исполнительного директора Союза потребителей Украины, больше всего подделывают коньяк. "Есть даже пищевая добавка "коньяк". То есть просто растворяете в спирте, в водке ее-и имеете аромат какого-то бренди", - добавила Сидоренко.

Только истинный ценитель этого напитка понимает, какой должен быть вкус. Аромат, который должен быть-дубовый, терпкий, разные коньяки могут быть. Но это надо разбираться, быть дегустатором,

– отметила эксперт.

"Еще в 80-е годы я знал директора ужгородского коньячного завода, такой был Саркисян. Качество коньяка он исследовал очень просто. Наливал на ладонь, нагревал, то есть растирал и возносил, чтобы почувствовать летучие вещества. И так определял, хороший напиток или нет", – прокомментировал Сидор.

Миф 4. Настоящий коньяк познается на цвет

Сидоренко отметила, что крепкие напитки – это категория, которая в течение последних лет подделывается в большом количестве. Это – один из брендов фальсификата. При чем, чем дороже напиток, тем чаще это происходит. К тому же, имеет значение окрас.



Популярные мифы о коньяке / Фото Pixabay

"Использование спирта и карамелизованного сахара позволяет сделать напиток, который по цвету не будет отличаться. А не все потребители на нашем рынке знают вкус действительно качественного оригинального напитка виски, такого как он должен быть", – подчеркнула она.

Миф 5. Порошкового пива не бывает

Ну а что с пивом? Мы неутомимо наливаем, чтобы были видны бульки в бутылке. В стекле всегда вкуснее, чем в пластике, а на разлив.. И всегда, всегда на пенку стараемся вложить пять копеек. Правильно ли все делаем?

По словам Сидоренко, пиво подделывают очень много. "Дешевое пиво может использовать марку известного зарубежного производителя и налить сделанное в частной пивоварне где-то в подвале. Переклеивается этикетка и из дешевого пива делают дорогое", - пояснила экспертка.

Его не выгодно подделывать, потому что это – очень длительный процесс. Во-вторых, нужны соответствующие условия. Потому что водку можно смешать в гараже, а для брожения пива надо специальные холодильные камеры,

– добавил Сидор.

Эксперт по качеству пищевых продуктов заверила, что сделать пиво в виде порошка — нереально. Ведь можно высушивать различные ингредиенты – сахар, ячмень, дрожжи или именно пиво. Однако это будет очень дорого. К тому же, не сохранится содержание спирта, который также придает вкус.

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"Раньше пивовары использовали для збродження жидкие дрожжи, а теперь перешли на сухие. И вот где-то кто-то увидел, что добавляют сухие и решили, что это пиво изготавливается из порошка", – заключил Сидор.

Миф 6. Качество пива можно проверить народными методами

По мнению Сидоренко, такие народные методы, о 5 копеек, что держатся на пиве, имеют под собой основу. Ведь пеностойкость — один из показателей качества напитка. Поэтому если пена устойчива и на ней держится монетка – это может характеризовать. Но, конечно, не на 100%, а лишь как один из факторов.



Популярные мифы о пиве / Фото Pixabay

"Пена – это белковые вещества, количество белка в солоде достаточное для накопления пены. Но дополнительно в пиво добавляли рисовую сечку, которая имеет много белка. Сейчас рис – это дорого, будет золотое пиво. Никто не будет добавлять", – убежден доцент кафедры экспертизы пищевых продуктов НУПТ.

Важно! Всегда обращайте внимание на массовую долю сухих веществ в начальном сусле пива. 11 и менее – это такое ординарное пиво, а вот больше – это уже и вкус, и аромат, и настоящее удовольствие от пенного.



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