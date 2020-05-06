Отмена безвиза с ЕС из-за коронавируса: слухи или реальная перспектива – комментарий из ОП
Отмена для Украины из-за пандемии COVID-19 безвизового режима со странами Европейского Союза – это только слухи. Все государства постепенно будут открывать свои границы, но определенные изменения в системе международных отношений действительно будут.
Безвиз для Украины в ЕС никто не собирается отменять
Такое убеждение высказал 5 мая в интервью Bituk.media заместитель руководителя Офиса Президента по вопросам международного сотрудничества Игорь Жовква.
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Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это (пандемия COVID-19 – 24 канал) станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим,
– заявил Жовква.
И добавил, что это касается и безвизового режима со всеми другими страна, а не только с Европейским Союзом. Также заместитель председателя ОП подчеркнул:
- Из-за пандемии мировые игроки действительно должны будут ввести определенные изменения в системе международных отношений;
- Но цель этих изменений – как раз исключить закрытие границ в случае повторения пандемии.
Для преодоления подобных вызовов ЕС и страны Восточного партнерства уже сейчас должны нарабатывать новый алгоритм сотрудничества.
Мы предложили инициативу, чтобы оперативно в условиях пандемии основать союз стран-соседей в преодолении коронавируса. Нужно что-то делать. Иначе каждый раз мы будем заложниками таких пандемий,
– подытожил Игорь Жовква.
Кто такой Игорь Жовква? Игорь Жовква – 40-летний украинский дипломат, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Кандидат политических наук.
С 2014 года руководил Главным департаментом внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины Петра Порошенко.
Работает заместителем председателя Офиса Президента Украины Владимира Зеленского с 10 сентября 2019 года.
О безвизовом режиме Украины и ЕС: коротко
- С 11 июня 2017 украинцы получили право на краткосрочные поездки в страны ЕС и Шенгенской зоны без оформления виз.
- Речь идет о путешествиях до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства.
- Безвизовый режим для украинцев действует на путешествия во все страны Европейского Союза, в несколько стран Европы, не входящих в ЕС, и не действует в отношении Великобритании и Ирландии.
- Чтобы воспользоваться безвизовым режимом с ЕС нужно иметь только биометрический паспорт (если пограничники попросят, надо также аргументировано доказать цель и условия поездки и свою платежеспособность).
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