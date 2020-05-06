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      Отмена безвиза с ЕС из-за коронавируса: слухи или реальная перспектива – комментарий из ОП

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      Может ли ЕС отменить безвизовый режим для украинцев из-за коронавируса
      Может ли ЕС отменить безвизовый режим для украинцев из-за коронавируса / zhitomir.life

      Отмена для Украины из-за пандемии COVID-19 безвизового режима со странами Европейского Союза – это только слухи. Все государства постепенно будут открывать свои границы, но определенные изменения в системе международных отношений действительно будут.

      Безвиз для Украины в ЕС никто не собирается отменять

      Такое убеждение высказал 5 мая в интервью Bituk.media заместитель руководителя Офиса Президента по вопросам международного сотрудничества Игорь Жовква.

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      Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это (пандемия COVID-19 – 24 канал) станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим,
      – заявил Жовква.

      И добавил, что это касается и безвизового режима со всеми другими страна, а не только с Европейским Союзом. Также заместитель председателя ОП подчеркнул: 

      • Из-за пандемии мировые игроки действительно должны будут ввести определенные изменения в системе международных отношений;
      • Но цель этих изменений – как раз исключить закрытие границ в случае повторения пандемии.

      Для преодоления подобных вызовов ЕС и страны Восточного партнерства уже сейчас должны нарабатывать новый алгоритм сотрудничества.

      Мы предложили инициативу, чтобы оперативно в условиях пандемии основать союз стран-соседей в преодолении коронавируса. Нужно что-то делать. Иначе каждый раз мы будем заложниками таких пандемий,
      – подытожил Игорь Жовква.

      Кто такой Игорь Жовква? Игорь Жовква – 40-летний украинский дипломат, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Кандидат политических наук. 

      С 2014 года руководил Главным департаментом внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины Петра Порошенко.

      Работает заместителем председателя Офиса Президента Украины Владимира Зеленского с 10 сентября 2019 года.

      О безвизовом режиме Украины и ЕС: коротко

      • С 11 июня 2017 украинцы получили право на краткосрочные поездки в страны ЕС и Шенгенской зоны без оформления виз.
      • Речь идет о путешествиях до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства.
      • Безвизовый режим для украинцев действует на путешествия во все страны Европейского Союза, в несколько стран Европы, не входящих в ЕС, и не действует в отношении Великобритании и Ирландии.
      • Чтобы воспользоваться безвизовым режимом с ЕС нужно иметь только биометрический паспорт (если пограничники попросят, надо также аргументировано доказать цель и условия поездки и свою платежеспособность).

      В какие страны Европы украинцы могут ездить без виз: инфографика – в материале 24 канала.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавирус COVID-19 Путешествуя по миру Офіс Президента Европа Евросоюз Безвизовый режим Новости Украины
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