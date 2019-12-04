Отмена книги учета для ФЛП: в Раде зарегистрируют законопроект

В Верховной Раде зарегистрируют законопроект, который позволит упростить взаимодействие предпринимателей с налоговой. В частности, необязательным станет ведение книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС.

Отменить книгу учета активно просили украинские предприниматели, сообщил в фейсбуке министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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Сегодня, 4 декабря, вместе с Ярославом Железняком регистрируем законопроект, который несколько упростит взаимодействие с налоговой. Об этой книге под постом, где я проводил опрос, вспоминали чуть ли не чаще всего,

– отметил он.

Накануне заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк начал в фейсбуке дискуссию относительно идеи ликвидации книги учета. Свои комментарии оставили более 300 человек. 97% из них поддержали идею полной отмены книги учета. Об изменениях провели круглый стол и собрали рекордное количество подписей за этот законопроект от депутатов из всех фракций.

Что такое книга учета

Это первое, что требуют налоговики, когда приходят на предприятие с проверкой.

Физическое лицо – предприниматель, зарегистрировавшись, покупает в канцтоварах книгу учета, а затем регистрирует ее в налоговой.

В основном предприниматели заполняют ее только перед проверкой. В нее просто переписывают данные из предыдущих налоговых деклараций.

Иногда книгу вообще не получают, потому что штраф за ее отсутствие составляет чуть более 600 гривен.

По просьбе предпринимателей решили отменить требование регистрировать и вести книгу учета для "упрощенцев", которые не платят НДС.

Но при желании ее можно вести.

Для плательщиков НДС, ФЛП на общей системе и независимых профессионалов книгу вести придется, но не нужно регистрировать ее в налоговой.

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