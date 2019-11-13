Отмена национализации "Приватбанка": известна дата суда

Украинское государство подало апелляцию на решение Окружного админсуда Киева об отмене национализации "Приватбанка". Рассмотрит его 19 декабря Шестой апелляционный административный суд.

"Суть дела: признание противоправным и отмена решения" о национализации "Приватбанка". Об этом говорится в объяснении в реестре судебных дел, назначенных к рассмотрению, на сайте Судебной власти Украины.

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Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева принял решение о незаконности национализации "Приватбанка" из-за нарушения процедуры, которая определена на законодательном уровне. На это решение государство и подало апелляцию.

Апелляционную жалобу подали:

Национальный банк Украины,

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку,

Правительство как юридическое лицо,

Акционерное общество "Коммерческий банк "ПриватБанк",

Минфин,

Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Участие в судебном заседании должны принять:

Истец по делу – Игорь Коломойский.

Ответчики – Нацбанк, НКЦБФР, ФГВФЛ и Кабмин.

Судейская коллегия – Евгений Чаку, Евгений Мезенцев, Виталий Файдюк.

Коротко о конфликте Украины и Коломойского вокруг "Приватбанка"

Решение о национализации банка государство приняло 18 декабря 2016 года из-за недостатка в капитале "Приватбанка", который обнаружили путем стресс-тестирования.

Тогдашние владельцы "Приватбанка" Коломойский и Боголюбов сами, вместе с НБУ, предложили государству национализировать банк из-за больших финансовых проблем у учреждения. Чтобы спасти банк, государство влило в него более 155 миллиардов гривен.

Однако впоследствии экс-владельцы назвали национализацию "Приватбанка" незаконной. Об этом до сих пор продолжаются судебные споры как в Украине, так и в иностранных юрисдикциях. Коломойский свои иски объяснил тем, что дело не в деньгах, а в принципах.

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