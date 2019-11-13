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      Отмена национализации "Приватбанка": известна дата суда

      84 Читати новину українською
      Коломойский хочет вернуть "Приватбанк"
      Коломойский хочет вернуть "Приватбанк" / Коллаж 24 канала

      Украинское государство подало апелляцию на решение Окружного админсуда Киева об отмене национализации "Приватбанка". Рассмотрит его 19 декабря Шестой апелляционный административный суд.

      "Суть дела: признание противоправным и отмена решения" о национализации "Приватбанка". Об этом говорится в объяснении в реестре судебных дел, назначенных к рассмотрению, на сайте Судебной власти Украины.

      Обратите внимание: Коломойский хотел бы вернуть смертную казнь для Порошенко за дело "Приватбанка"

      Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева принял решение о незаконности национализации "Приватбанка" из-за нарушения процедуры, которая определена на законодательном уровне. На это решение государство и подало апелляцию.

      Апелляционную жалобу подали:

      • Национальный банк Украины,
      • Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку,
      • Правительство как юридическое лицо,
      • Акционерное общество "Коммерческий банк "ПриватБанк",
      • Минфин,
      • Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

      Участие в судебном заседании должны принять:

      • Истец по делу – Игорь Коломойский.
      • Ответчики – Нацбанк, НКЦБФР, ФГВФЛ и Кабмин.
      • Судейская коллегия – Евгений Чаку, Евгений Мезенцев, Виталий Файдюк.

      Коротко о конфликте Украины и Коломойского вокруг "Приватбанка"

      Решение о национализации банка государство приняло 18 декабря 2016 года из-за недостатка в капитале "Приватбанка", который обнаружили путем стресс-тестирования.

      Тогдашние владельцы "Приватбанка" Коломойский и Боголюбов сами, вместе с НБУ, предложили государству национализировать банк из-за больших финансовых проблем у учреждения. Чтобы спасти банк, государство влило в него более 155 миллиардов гривен.

      Однако впоследствии экс-владельцы назвали национализацию "Приватбанка" незаконной. Об этом до сих пор продолжаются судебные споры как в Украине, так и в иностранных юрисдикциях. Коломойский свои иски объяснил тем, что дело не в деньгах, а в принципах.

      Читайте также: Коломойский избавился от 7,5 миллиардов долгов перед Приватбанком: решение суда

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Окружной административный суд Киева Апелляционний суд Киева Судьи Игорь Коломойский Приватбанк
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