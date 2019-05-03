Отмена национализации "Приватбанка": появилась резкая реакция МВФ

В Международном валютном фонде обеспокоены решениями украинских судов об отмене национализации "Приватбанка"

Пресс-служба Администрации Президента сообщила, что такое мнение высказала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

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По ее словам, денационализации "Приватбанка" может поставить под угрозу финансовую стабильность государства.

Она объяснила, что Украине необходимо способствовать независимости Национального банка Украины от политических процессов. МВФ призывает продолжать начатые реформы и готов к дальнейшему сотрудничеству с Украиной.

Как разворачиваются события вокруг "Приватбанка"?

• Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

• 19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 по определению перечня связанных с банком физических и юридических лиц.

• 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных от его национализации.

• 26 апреля стало известно, что Коломойский подал еще 5 исков. Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?

"Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

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