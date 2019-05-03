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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Отмена национализации "Приватбанка": появилась резкая реакция МВФ

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      Отмена национализации "Приватбанка"
      Отмена национализации "Приватбанка" / Коллаж 24 канала

      В Международном валютном фонде обеспокоены решениями украинских судов об отмене национализации "Приватбанка"

      Пресс-служба Администрации Президента сообщила, что такое мнение высказала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

      Читайте также: Сможет ли Коломойский вернуть "Приватбанк": ответ экономиста

      По ее словам, денационализации "Приватбанка" может поставить под угрозу финансовую стабильность государства.

      Она объяснила, что Украине необходимо способствовать независимости Национального банка Украины от политических процессов. МВФ призывает продолжать начатые реформы и готов к дальнейшему сотрудничеству с Украиной.

      Как разворачиваются события вокруг "Приватбанка"?

      • Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

      • 19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 по определению перечня связанных с банком физических и юридических лиц.

      • 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных от его национализации.

      • 26 апреля стало известно, что Коломойский подал еще 5 исков. Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?
      "Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      Какие планы у олигарха Игоря Коломойского относительно "Приватбанка" – читайте в материале 24 канала

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      Теги: Новости Украины Судьи Финансы Игорь Коломойский Приватбанк МВФ
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