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      Отмена пошлины на экспорт лома – это путь сырьевой страны без будущего, – Киселевский

      23 Читати новину українською
      Металлургия
      Металлургия / 112.ua

      Отмена пошлины на экспорт лома приведет к простоям украинских заводов и уменьшению поступления валютной выручки в страну.

      Так считает директор по корпоративным отношениям промышленной компании "Интерпайп" Дмитрий Киселевский. Об этом он заявил в комментарии 112.ua.

      Напомним, законопроект о повышении экспортной пошлины на лом черных металлов с нынешних 42 до 58 евро/тонну, принятый Радой 28 февраля, до сих пор не подписан президентом, а в это время в Раде зарегистрирован проект постановления о его отмене. Если его примут, уже с сентября пошлина уменьшится с 42 до 8,5 евро/т, что даст возможность заготовителям лома беспрепятственно вывозить его за границу. По такому сценарию украинские предприятия окажутся в условиях дефицита сырья. Экспорт готовой продукции является гораздо более выгодным стране, чем экспорт сырья.

      "Тонна готовой продукции, произведенной из лома, например, стали, стоит 600 долл. Цена тонны труб и железнодорожных колес может достигать уже 1-1,5 тыс. долл. Разница между стоимостью тонны готовой продукции и цены, по которой лом продают на экспорт, – это те зарплаты, которые получают люди, работающие на металлургических и других предприятиях. Это налоги, которые поступают в местные и государственный бюджет", – сказал Дмитрий Киселевский.

      Он отметил, что рынок заготовки лома в Украине преимущественно является теневым. В тени не менее 70% рынка. Емкость рынка заготовки лома металла в деньгах оценивают примерно в 1 млрд долл. на год.

      Пошлина на экспорт лома единственный способ для государства взимать налоги с этого рынка, а также сравнять в правах игроков, играющих на одном поле. Предприятия металлургической отрасли работают легально, платят налоги и, следовательно, находятся в неравных условиях. То есть одни игроки работают "в черную", налоги не платят и имеют одну себестоимость, тогда как предприятия, работающие "в белую", ведут легальный, Прозрачный бизнес, несут, соответственно, совсем другие расходы,
      – уверен Киселевский.

      По его словам, если законопроект о повышении пошлины на экспорт лома черных металлов не будет подписан, металлургическая отрасль вернется к ситуации, которая была несколько лет назад. Раньше современное металлургическое предприятие "Интерпайп Сталь" простаивало по 60 дней в год из-за отсутствия сырья. Другие металлургические предприятия постоянно находились в стрессовом состоянии, потому что не могли найти на внутреннем рынке необходимых объемов лома для производственной деятельности.

      "В тот период, когда был страшный дефицит лома в 2015 году, этот завод простаивал около 60 суток в год. Это цена отсутствия лома. В эти 60 дней люди недополучали зарплаты, предприятие не выполняло заказы, не могло отгрузить продукцию клиентам, следовательно, страна не получала валютной выручки. От этого пострадали все", – сказал Киселевский.

      По его словам, решение вопроса с пошлиной – это ориентир того, куда движется украинская экономика.

      "Если Украина будет стимулировать экспорт сырья, а не готовой продукции, это будет означать, что страна выбрала путь сырьевой страны. Если же Украина будет стимулировать переработку сырья в стране, это будет означать то, что она имеет будущее", – сказал Киселевский.

      Металлурги рассчитывают, что президент закон подпишет, "поскольку он является важным для отрасли, для государства, для экономики страны, важным для наполнения бюджета, важным для людей, работающих в промышленности", считает Киселевский.

      Напомним, главным покупателем украинского лома является непризнанное Приднестровье, которое контролируется Россией.

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      Теги: Экспорт Пошлина Металургия
      Источник: 24 Канал
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