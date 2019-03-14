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      Отмена пошлины на экспорт металлолома может привести к остановке ряда метпредприятий Украины

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      Металлолом
      Металлолом / ua.news

      Отмена пошлины на экспорт металлолома может привести к проблемам в металлургической отрасли Украины, вплоть до остановки некоторых предприятий.

      Так считает председатель Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергей Беленький.

      Напомним, законопроект о повышении экспортной пошлины на лом черных металлов с нынешних 42 до 58 евро/т, принятый Советом 28 февраля, до сих пор не подписан президентом, а в это время в Раде зарегистрирован проект постановления о его отмене. Если он будет принят, уже с сентября пошлина уменьшится с 42 до 8,5 евро/т, что позволит заготовителям лома беспрепятственно вывозить его за границу. При таком сценарии украинские предприятия окажутся в условиях дефицита сырья.

      "Если законопроект (о повышении пошлины на экспорт лома черных металлов) не будет подписан, металлургическая отрасль вернется к ситуации, которая была несколько лет назад. В то время у нас современное металлургическое предприятие "Интерпайп Сталь", которое было построено буквально с нуля в Днепре, имело больше 60 дней простоя в год из-за отсутствия сырья. Другие металлургические предприятия, я имею в виду меткомбинаты полного цикла, постоянно находились в стрессовом состоянии, потому что не могли найти на внутреннем рынке необходимых объемов металлолома для производственной деятельности", – сказал Беленький.

      По его словам, в случае реализации худшего сценария конкурентоспособность украинских метпредприятий резко снизится, у некоторых будут серьезные проблемы.

      "Мы не исключаем в отдельных случаях даже их остановку. В любом случае это негативно повлияет на себестоимость и не позволит предприятиям выполнить те амбициозные планы относительно инвестиционных программ, увеличения зарплат в отрасли. Это будет происходить в условиях высокой трудовой миграции из Украины квалифицированных кадров. Это может вызвать очередной виток трудовой миграции, уменьшение поступлений в бюджеты всех уровней, уменьшение поступлений валютной выручки, что в свою очередь может негативно повлиять на курс гривны, которая в последнее время укрепляется. Все эти последствия могут иметь место в том случае, если президент Украины не подпишет закон (о повышении пошлины на экспорт черных металлов, – ред.)", – заявил Сергей Беленький.

      По словам эксперта, Украина постепенно теряет свои технологические отрасли из-за недальновидной политики.

      "Страна уже потеряла машиностроение, которое в свое время было очень развитым. Сейчас же мы можем потерять предприятия металлургической отрасли, которые у нас достаточно высокотехнологичные и могут составить конкуренцию предприятиям металлургической отрасли из других стран. Мы не должны скатываться до состояния сырьевого придатка Европы и должны сохранять высокотехнологичное производство, позволяющее получать продукцию с высокой добавленной стоимостью в Украине. И я надеюсь, что это понимает и президент, который должен определить свою позицию по этому законопроекту", – сказал Беленький.

      В качестве альтернативы он привел пример положительного влияния на отрасль экспортной пошлины.

      "Введение экспортной пошлины на лом сначала 30 евро/тонна, а затем 42 евро/тонна имело огромный положительный эффект. За время действия пошлины выросли объемы производства на электрометаллургических предприятиях на 34%, что является очень важным показателем. Средняя зарплата на металлургических предприятиях за время действия пошлины также очень значительно возросла: на сегодня на предприятиях, входящих в состав Федерации металлургов Украины, она достигает 16 тыс. грн. Это почти на 50% больше, чем несколько лет назад. Металлургические предприятия полного цикла не испытывали перебоев с обеспечением сырьем, которые имели место еще несколько лет назад. От введения пошлины не пострадало ни государство, ни металлургические предприятия, ни предприятия, заготавливающие металлолом", – подчеркнул Беленький.

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      Теги: Экспорт Пошлина Металургия
      Источник: 24 Канал
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