Отмена пошлины на вывоз металлолома возродит непрозрачные схемы, – глава ассоциации

Верховная Рада проголосовала за продление действия пошлин на экспорт металлолома, однако в парламенте было зарегистрировано решение об отмене данного решения.

Об этом заявил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает "112.ua".

По словам Каленкова, продление действия пошлин на экспорт металлолома сохранит 30 тысяч рабочих мест в Украине, даст возможность Украине проводить из металлолома продукцию и продавать ее за границу по стоимости гораздо выше стоимости лома, создавая при этом рабочие места и платя налоги в Украине. В случае же отмены пошлины из Украины будет бесконтрольно вывозиться стратегическое сырье в страны, где из него все-таки произведут продукцию.

"Нужно понимать, что государство на этом (беспошлинный вывоз металлолома – Ред.) не зарабатывает, потому что чаще всего там непрозрачные схемы, люди работают в гаражах, работают не по контракту, получают неофициальные доходы. Эффект для государства, для бюджета практически нулевой", – заявил Каленков.

За два года действия пошлины на вывоз металлолома в Украине удалось возобновить производство на нескольких предприятиях, сохранена валютная выручка, которая помогает удерживать курс гривны.

"Мы можем говорить, что валютная выручка, которая была сохранена и приумножена – составляет около 3 миллиардов долларов в год. И это, на секундочку, примерно 7-7,5% всего экспорта Украины. И здесь мы все можем видеть, и обычные украинцы, и те, кто занимаются экономикой, влияние такого решения на курс валют, инфляцию и так далее", – заявил эксперт.