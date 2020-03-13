Отмена рейсов из-за коронавируса: как вернуть деньги за приобретенные билеты

В связи с распространением коронавируса Украина с 17 марта закрывает пассажирское авиасообщение. Также отменены будут ряд наземных международных маршрутов. Что делать, если вы имеете билет на период карантина и как вернуть его стоимость – в материале сайта 24 канала.

Сейчас самая худшая ситуация с распространением коронавируса в Европе – в Италии. Страну "закрыли", даже внутри можно передвигаться только по уважительной причине (состояние здоровья или семейные обстоятельства).

Важно В Украине с 17 марта полностью ограничат авиасообщение

С 12 марта ограничения на въезд для иностранцев ввели в Израиле. Позволяют прибывать в страну только тем, кто подтвердит возможность обеспечить 14-дневный домашний карантин.

С 13 марта закрыли свои границы для европейцев США (ограничение не касается Великобритании).

С 16 марта иностранцы не смогут въехать в Чехию (сейчас пропускают транспорт, в котором находится не более 9 пассажиров) – здесь из-за коронавируса объявлено чрезвычайное положение. В Словакию по этой же причине пускают только своих граждан.

Тем, кто будет ехать с зоны риска в Румынию, придется находиться в течение 7 дней в карантине под наблюдением медиков. В Польшу, Австрию, Словению и еще ряд стран не допускают людей из Италии.

МИД Украины не рекомендует пока путешествовать в Китай, Корею, Японию, Италию, Испанию, Израиль Францию, Грецию, Германию, Египет, ОАЭ, Турцию, Таиланд.

Наземные границы: что делать с билетами на автобусы и поезда

С 15 марта на 2 недели Украина закрывает границы на въезд для иностранцев. Однако украинцы могут и в дальнейшем въезжать и выезжать из страны беспрепятственно. Автобусные компании, осуществляющие международные перевозки, отмечают, что всем пассажирам будет сообщено об отмене и переносе рейсов.

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Так, в компании Ecolines отменен ряд международных рейсов. Пассажирам, которые уже купили билеты, будет направлено соответствующее SMS-сообщение.

Если вы приобрели билет на отмененный рейс, можете изменить его статус на "Открытая дата" и воспользоваться им позже. Для этого необходимо зайти на сайт в раздел "Мой билет".

Круглосуточная горячая линия компании: +38 044 594 90 10. Однако здесь предупреждают – из-за обилия обращений она может быть перегружена.

Busfor в связи с распространением коронавируса советует по возможности воздержаться от поездок в страны, где уровень заболевания – критически высок.

Если вы приобрели билет до объявления карантина и не получили сообщение об отмене рейса, обратитесь к перевозчику, номер которого указан на билете. Об отмене рейсов здесь обещают сообщать по мере поступления информации – все пассажиры с билетами будут проинформированы лично.

Внутренние рейсы не отменяются, автобусы курсируют по графику. Все направления, на которые можно приобрести билеты на сайте Busfor или в мобильном приложении, открыты.

FlixBus пока работает по расписанию. Однако могут возникнуть задержки, о которых пассажиры будут проинформированы соответственно. Из-за ограничений на проезд, введенные итальянским правительством, FlixBus приостанавливает перевозки по всей Италии и отдельные сообщения из и в эту страну с 11 марта по 3 апреля.

Пассажиры отмененных рейсов получат ваучер без комиссии за отмену. Все билеты возвращаются по процедуре, указанной на сайте.

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Что касается железнодорожного сообщения, Укрзализныця сообщила лишь о приостановлении курсирования поездов до и из Словакии с утра 13 марта.

До сих пор между странами курсировали поезда № 960/961 Кошице – Мукачево, № 962/963 Кошице – Мукачево, № 8860/8863 Чиерна над Тисой – Чоп и № 8862/8861 Кошице – Чоп, принадлежащих Словацким железным дорогам, а также беспересадочный вагон Укрзализныци № 26/382 Киев – Кошице.

Продажа билетов на указанные поезда приостановлено. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах Укрзализныци согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами.

Что касается остальных международных поездов и поездов внутреннего сообщения, пока они курсируют по графику. При пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводят температурный скрининг.

Как вернуть деньги за авиабилеты?

Кроме стандартных правил возврата денег за билеты, авиакомпании вносят правки в коммерческую политику и в связи с распространением коронавируса. Пассажирам рекомендуют проверять статус своих рейсов за несколько дней до вылета, а также – следить за правилами въезда стран, в которых они направляются. Ограничения могут вводить и снимать в сжатые сроки.

МАУ уже сообщила об отмене около 2000 рейсов этой весной. Пассажиры, которые оставили свои контактные данные, будут об этом проинформированы. Самостоятельно проверить данные относительно отмененных рейсов можно, воспользовавшись поисковой формой на сайте.

Для авиабилетов, оформленных до 12 марта на путешествие с 13 марта по 8 апреля на рейсы, которые выполняются по расписанию и не были отменены, разрешается одно изменение даты полета по тому же маршруту на новые даты перелета после 8 апреля без уплаты штрафных санкций.

Возврат авиабилета в таком случае осуществляется согласно правилам тарифа. В случае отсутствия мест в оригинальном классе бронирования на желаемую дату путешествия в рамках срока действия билета пассажиру предлагается доплатить разницу в тарифе.

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Для авиабилетов, которые бронируются, начиная с 13 марта, разрешается одно изменение даты путешествия (после 8 апреля) без оплаты штрафных санкций по тому же маршруту и ​​в оригинальном классе бронирования в рамках срока действия авиабилета. К дальнейшим изменениям применяются оригинальные правила тарифа.

Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться для переоформления или возврата денег за билет по месту его приобретения.

При обращении в контактный центр здесь просят быть готовыми назвать код бронирования или номер билета, фамилии пассажиров, а также их паспортные данные.

Контактный центр МАУ: +38 044 581 50 50, +38 044 364 50 50, 566 (с моб. в Украине)

SkyUp также предусматривает бесплатную процедуру изменения даты или возврат денег за неиспользованное путешествие в страны, куда приостановили рейсы (сейчас – Италия и Израиль).

Билеты на отмененные рейсы можно бесплатно обменять на другие даты или получить полное возмещение стоимости в случаях:

если ваш рейс отменен (бесплатное изменение даты или полное возмещение стоимости билета)

если вы из личных соображений хотите отменить путешествие в Израиль (бесплатное изменение даты при условии, что ваш билет приобретен на рейсы с вылетом до 15 апреля)

пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы Харьков – Тель-Авив – Харьков, будет предложено бесплатное изменение места вылета/прилета на Запорожье (вместо Харькова) или полное возмещение стоимости билета.

По вопросам возврата денег или перебронирование на другие рейсы нужно направить запросы

на электронный адрес [email protected] (если билет приобретен на сайте авиакомпании)

по месту приобретения авиабилета (если билет приобретен через агентскую сеть авиакомпании).

Венгерский лоукостер Wizz Air из-за коронавируса отменяет все рейсы в Италию с 10 марта по 3 апреля, а в Израиль – с 12 до 23 марта.

Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть 100% стоимости билета, бесплатно его перебронировать или использовать на покупку других билетов 120% стоимости от начальной цены.

Клиенты, которые осуществили бронирование непосредственно на сайте компании или через мобильное приложение, по электронной почте получают уведомления об отмене и дальнейшие инструкции.

Ирландская лоукост-компания Ryanair также заявила о приостановлении всех рейсов в и из Италии до 8 апреля (с 11 марта – внутренние рейсы, с 13 марта – международные).

Все пострадавшие пассажиры получат оповещения на электронную почту об отмене рейсов. Далее они имеют несколько вариантов:

полный возврат средств;

кредит на перелет, которым можно будет воспользоваться в последующие 12 месяцев.

Если вы не получили электронное письмо или SMS об отмене, ваш рейс будет выполняться.

Важно Эпицентром коронавируса стала Европа: ВОЗ

Lufthansa до 31 марта отменила плату за изменение даты рейса. Перенести дату можно один раз – на любой день до 31 декабря, но аэропорты вылета и прилета должны быть теми же, что и в начальной брони. Это действует на новые билеты и на те, которые были куплены до 5 марта с датой вылета до 30 апреля.

Emirates тем, кто купил билеты на дату до 31 мая и кого коснулись ограничения или отмены рейсов из-за пандемии коронавируса, предлагает:

вернуть деньги;

получить на эту сумму туристический ваучер;

перебронировать поездку на дату до 30 июня;

изменить маршрут (если нужно, то разницу в цене придется доплатить).

Turkish Airlines отменили полеты до 1 апреля. Пассажиры, которые приобрели билеты с конца февраля и до 1 апреля, могут бесплатно изменить дату бронирования при условии, что новое путешествие состоится до 31 мая. Можно также вернуть 100% стоимости билетов. Пассажиры, которые хотят вернуть или изменить билеты на неотмененные рейсы, могут также сделать это бесплатно.

Владельцы билетов авиакомпании KLM, купленных до 31 марта с датами поездки с 4 марта по 31 мая, независимо от пункта назначения, могут бесплатно изменить даты поездки или направление вылета. Новый билет туда должен быть куплен на дату позднее 31 мая.