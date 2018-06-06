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Отмена санкций ЕС против России все реальнее, даже без компромисса в отношении Украины, – NYT

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Обстановка в Европе становится благоприятной для Путина
Обстановка в Европе становится благоприятной для Путина / verelq.am

Путин заметно набирает силу, демонстрируя себя Европе как надежного друга и торгового партнера, пока администрация Дональда Трампа рассматривает своих ближайших союзников в этом регионе как стратегических и экономических конкурентов.

Об этом пишут журналисты The New York Times, комментируя "теплую" встречу, которую устроили главе Кремля в Вене 5 июня.

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У Австрии, которая официально занимает нейтральную позицию в отношении России, всегда были тесные связи с Москвой. Молодой канцлер Себастьян Курц отказался высылать российских дипломатов после отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии, говорится в публикации.

Курц сформировал коалицию с крайней правой Австрийской партией свободы, которая в 2016 году подписала соглашение о партнерстве с "Единой Россией" и призвала к отмене санкций. К Путину благосклонно относится и французский ультраправый "Национальный фронт", левопопулистское правительство Греции, а также крайняя правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии".

По данным западных спецслужб, есть сильные подозрения, что все эти партии финансируются Россией, отмечают авторы статьи.

Популистские, русофильские партии находятся у власти в Греции, Венгрии, Италии и Австрии. Перспектива достижения непосредственной цели Путина – отмены экономических санкций, которые Евросоюз ввел в течение последних нескольких лет, – внезапно оказалась в зоне досягаемости, даже без компромисса в отношении Украины,
– предостерегает издание.

Сначала Путина часто сбрасывали со счетов, считая его скорее тактиком и оппортунистом, но он все более кажется великим стратегом на фоне того, как Трамп резко отклонил требования Европы относительно односторонних тарифов на сталь и алюминий, введенных Америкой, говорится далее в материале.

Накануне встречи стран G7 Трамп на небывало повышенных тонах провел телефонные переговоры о введении пошлин с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Терезой Мэй. В Германии и Канаде возмущены новыми американскими тарифами, отмечают корреспонденты.

Такие внутренние разногласия, вероятно, порадуют Путина, комментируют журналисты: после оккупации Крыма Россию исключили из некогда "Большой восьмерки", пока атмосфера в Европе гораздо гостеприимней к Кремлю, констатирует NYT.

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Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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