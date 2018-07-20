Отмена свадьбы Майли Сайрус и Лиама Хемсворта: забавная реакция актера

Западные СМИ охватила информация, что своенравная певица Майли Сайрус отменила свою свадьбу с актером Лиамом Хемсвортом. Однако это сразу же опроверг сам жених, опубликовав смешное видео с любимой.

Не успели поклонники одной из самых привлекательных голливудских пар погрустить от информации об их разрыве, как Лиам Хемсворт и Майли Сайрус смешно опровергли все слухи. Актер сделал это в Stories социальной сети.

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На кадрах пара наслаждается совместной поездкой в ​​авто, при этом Майли снимает все на видео. Вдруг Хемсворт представляет, как потерял управление, от чего звезда испугалась не на шутку. Таким образом актер своеобразно подтвердил, что они с Майли до сих пор вместе.

Счастливые поклонники сразу же распространили видео в Twitter и вздохнули с облегчением, ведь в будущем все же смогут увидеть свадебную церемонию Майли Сайрус и Лиама Хемсворта.

Liam Hemsworth via Instagram stories ending these fake rumors about Miam I love them pic.twitter.com/tJVOIInjLV — Smilers' Site ? (@SmilersSite) 19 юли 2018 г.

Напомним, что сначала журналисты заподозрили, что певица Майли Сайрус и голливудский актер Лиам Хемсворт тайно поженились. Все потому, что пара собрала на отдых ближайших родственников и друзей. Однако инсайдеры западных СМИ утверждали, что Майли разорвала отношения с бойфрендом. Об этом свидетельствовали и удаленные все снимки певицы в ее блоге.