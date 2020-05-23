Отмененный отпуск: как вернуть деньги за потерянный отдых
Коронавирус внес свои коррективы в планы многих людей. Что делать, если вы заблаговременно забронировали тур, однако не сможете никуда поехать – читайте в материале 24 канала.
Как вернуть деньги за отмененный отпуск
Основательница и директор туристического агентства Tasty travel, активная путешественница по Украине Дарья Сапожникова в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала, реально ли вернуть деньги за отмененный тур.
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Она отметила, что сначала надо понять, как работают турфирмы.
- После заказа и оплаты тура туристом турагент сразу пересылает деньги туроператору.
- Последний передает деньги своим партнерам, оплачивая наперед все те услуги, которые хочет получить турист.
- Деньги туриста разбрасываются на те ячейки, из которых состоит его тур.
Сапожникова объяснила, что собрать деньги до кучи будет очень трудно. Поэтому сейчас распространена практика, когда деньги туриста замораживаются и как только появляется возможность – турист сможет их использовать.
Некоторые туроператоры готовы менять туры без доплаты, некоторые – говорят, что, возможно, придется доплатить какую-то разницу, потому что какая-то разница в цене все же будет,
– сообщила Сапожникова.
Она добавила, что депозит – более выгодный вариант, если человек планирует отдохнуть в течение этого года. Если же живые деньги на руках нужнее – нужно добиваться возврата, но это будет очень длительный процесс после окончания карантина.
Полное интервью с Сапожниковой о том, как организовать отпуск-2020 – читайте по ссылке.