Отмененный отпуск: как вернуть деньги за потерянный отдых

Коронавирус внес свои коррективы в планы многих людей. Что делать, если вы заблаговременно забронировали тур, однако не сможете никуда поехать – читайте в материале 24 канала.

Как вернуть деньги за отмененный отпуск

Основательница и директор туристического агентства Tasty travel, активная путешественница по Украине Дарья Сапожникова в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала, реально ли вернуть деньги за отмененный тур.

Важно Wizz Air в очередной раз отложил полеты в Украину в середине июня: что делать с билетами

Она отметила, что сначала надо понять, как работают турфирмы.

После заказа и оплаты тура туристом турагент сразу пересылает деньги туроператору. Последний передает деньги своим партнерам, оплачивая наперед все те услуги, которые хочет получить турист. Деньги туриста разбрасываются на те ячейки, из которых состоит его тур.

Сапожникова объяснила, что собрать деньги до кучи будет очень трудно. Поэтому сейчас распространена практика, когда деньги туриста замораживаются и как только появляется возможность – турист сможет их использовать.

Некоторые туроператоры готовы менять туры без доплаты, некоторые – говорят, что, возможно, придется доплатить какую-то разницу, потому что какая-то разница в цене все же будет,

– сообщила Сапожникова.

Она добавила, что депозит – более выгодный вариант, если человек планирует отдохнуть в течение этого года. Если же живые деньги на руках нужнее – нужно добиваться возврата, но это будет очень длительный процесс после окончания карантина.

Полное интервью с Сапожниковой о том, как организовать отпуск-2020 – читайте по ссылке.