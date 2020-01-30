Отменены экскурсии и изоляция в отеле: как коронавирус повлиял на отдых украинцев в Китае

В Китае сейчас находится примерно 10 тысяч украинцев. Также до недавнего времени популярными среди наших сограждан были туры на остров Хайнань. 24 канал спросил украинцев, вернувшихся из Китая, о ситуации в стране и как паника вокруг коронавируса сказалась на их отдыхе.

Украинка Мария Куст с четырехлетним сыном – одни из немногих пассажиров рейса Санья-Киев, кто имеет на лицах защитные маски. В Китае семья прожила несколько лет – Мария с мужем работали каскадерами. Поэтому сейчас ее видение эпидемии значительно отличается от взглядов туристов, которые отдыхали в стране несколько недель.

Когда появились первые новости о вирусе, мы просто закрылись в отеле и не пускали в номера даже персонал. Пользовались спиртом, перекисью руки мыли – только чтобы у нас не было никаких вариантов подхватить инфекцию. У нас маленький ребенок, мне страшно. Масок нельзя было найти нигде, потому что все раскупили. Ситуация достаточно серьезная, сами китайцы насторожены, но они оперативно все делают,

– рассказывает Мария.

Вспышка вируса пришелась на китайский Новый год – 25 января. В Китае это – период отпусков, поэтому очень много людей приехало на курортный Хайнань. Однако, по словам Марии, в этом году празднование не было таким громким, как обычно: "В нашем городе в прошлом году все небо было в салютах, в этом – раз 5 за всю ночь".



Мария работала в Китае несколько лет, пока окончательно возвращается в Киев

В консульство Украины звонили: интересовались, какая обстановка, что делать в том числе и если возникнут проблемы в аэропорту.

Дали номер горячей линии. Сказали, что нас поддержат и все будет хорошо. И я чувствовала, что, если я позвоню даже в два часа ночи, люди среагируют,

– говорит женщина.

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Однако проверку в самолете Мария не считает достаточной в этом случае и приводит пример Россию, где, как известно, ряд авиакомпаний приостановили рейсы на остров Хайнань:

У нас даже масок никому не дают. Тут некоторые люди вообще не совсем понимают, что происходит. То есть они думают, что это все раздуто. Не раздуто.

Сейчас у Марии закончился рабочий контракт в Китае, и продлевать его она не планирует. Коронавирус – одна из причин.

Как в "Борисполе" проверяют пассажиров из Китая: видео

Украинцы, которые летали на Хайнань отдыхать, такое видение ситуации не разделяют. Так, еще один пассажир рейса, Анатолий из Харькова, убежден, что проблема коронавируса – очень преувеличена. Мужчина 10 дней провел в Китае на отдыхе и уверяет: все в порядке, никакой паники нет – "только со стороны украинских друзей".

Также он жалуется: в Китае пассажиров проверяли несколько раз и все было быстро. У нас – очень медленно и "несерьезно".

Ужасно. Всего один градусник, сомнительный. У одного человека сперва выбило температуру 33,2 градуса, представляете? О чем говорить?

– отмечает мужчина.

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Сетуют на скорость проверки и остальные пассажиры. В самом деле, это делает только один медик. И есть только один аппарат, который, к тому же медленно работает.

Нас полтора часа проверяли. Мерили только температуру и, говорят, наши вещи обрабатывали. Есть современные аппараты, которые меряют "на раз-два-три". А он (медик, – 24) мерил, смотрел на экран, еще раз мерил, снова смотрел. И так каждого. Все нормально, но долго. Можно было хотя бы несколько человек и несколько термометров, чтобы более организовано все было,

– рассказывает один из пассажиров, который также отдыхал в Китае с семьей.

Он добавляет: в районе, где они находились (неподалеку от Саньи) паники не было и на отдыхе это никак не сказалось. Единственное – из-за вируса отменили несколько экскурсий.

Полный текст о том, как в "Борисполе" проверяют пассажиров из Китая и достаточными ли являются меры – на сайте 24 канала.

Сейчас из Китая в Украину летает авиакомпания SkyUp – речь идет о чартерные рейсы сообщением Санья-Киев для украинского туроператора JoinUP. Однако лоукост решил приостановить полеты в связи с распространением коронавируса – туристическая компания возвращает своих туристов с острова Хайнань. Кто уже приобрел соответствующий тур, может вернуть его стоимость в ближайшие недели.

Также авиакомпания "Международные авиалинии Украины" уже объявила о проведении двух рейсов в Китай за украинскими гражданами – 30 января и 3 февраля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в свою очередь отметил, что при СНБО работает рабочая группа, которая мониторит все пространство в мире относительно коронавируса. Кроме того, в случае необходимости власть будет рассматривать вопрос эвакуации части украинских граждан с территории Китая.

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