Отменили рейс в Турцию из Харькова: каких самолетов не будет

В Харьковском аэропорту сообщили, что 5 августа отменили 2 рейса в Турцию и в обратном направлении. Речь идет об авиасообщении с Далманом.

Эти самолеты принадлежат компании Azur Air Ukraine. Причины отмены рейсов неизвестны.

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Об этой отмене стало известно из информации, которую разместили на онлайн табло аэропорта. Отменили рейсы QU 542, а также QU 541.

Самолет из Далмана должен был прибыть в Харьков в 17:30. А обратный самолет был запланирован на 18:30. В сети предполагают, что это связано с пожарами в Турции. Однако следует отметить, что другие самолеты в эту страну из Харькова не отменяли.



Рейсы, которые отменили в Харькове / данные с онлайн табло аэропорта

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