Отменили рейс в Турцию из Харькова: каких самолетов не будет
Источник:Харьковский аэропорт
В Харьковском аэропорту сообщили, что 5 августа отменили 2 рейса в Турцию и в обратном направлении. Речь идет об авиасообщении с Далманом.
Эти самолеты принадлежат компании Azur Air Ukraine. Причины отмены рейсов неизвестны.
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Больше об отмене
Об этой отмене стало известно из информации, которую разместили на онлайн табло аэропорта. Отменили рейсы QU 542, а также QU 541.
Самолет из Далмана должен был прибыть в Харьков в 17:30. А обратный самолет был запланирован на 18:30. В сети предполагают, что это связано с пожарами в Турции. Однако следует отметить, что другие самолеты в эту страну из Харькова не отменяли.
Рейсы, которые отменили в Харькове / данные с онлайн табло аэропорта
Что происходит в Турции
- 28 июля сообщили, что в стране начались масштабные лесные пожары.
- Из-за жары и сильного ветра огонь распространялся очень быстро.
- На следующий день огонь распространился до Бодрума и Мармариса.
- В Турции ввели запрет на посещение лесных массивов туристами.
- 4 августа власти Турции сообщили, что локализовали уже 160 лесных пожаров из 174.
- В результате пожаров всего погибли 8 человек, еще более 200 человек пострадали.