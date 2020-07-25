"Приватбанк" заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 миллионов долларов через другие американские компании. Свой первоначальный иск "Приватбанк" подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, но тогда бывших владельцев обвинили в отмывании в США 623 миллионов долларов.

Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Почему сумма иска увеличилась

В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает "Приватбанк", еще 86 миллионов долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголюбов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорных счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал "Приватбанк" разнообразным компаниям, которые контролировали сами же олигархи.

Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему махинаций.

Приватбанк в США подал в суд на Коломойского

Иск поступил в суд 21 мая 2019 года. С тех пор "Приватбанк" пытается возместить несколько сотен миллионов долларов убытков. Основанием для иска стал ряд схем, имеющих признаки мошенничества, которые "были организованы г-ном Коломойским и Боголюбовым".

Олигархи вывели немалую сумму средств из банка до национализации и приобрели за эти деньги активы и имущество в США. Речь идет также о противоправных действиях "бывшими владельцами, их приближенными Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также некоторыми компаниями, зарегистрированными в США".

Дело дальше находится в процессе рассмотрения.