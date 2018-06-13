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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Отношение долга к ВВП в Украине ежегодно падает, – экономический эксперт

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Тарас Козак
Тарас Козак / Фото из открытых источников

Экономика Украины растет быстрее, чем растут украинские долги, да и в целом – жизнь в стране зависит не только от суммы долга.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт "Реанимационного пакета реформ" Тарас Козак.

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"Есть страны в различных условиях. Есть страны, которые имеют достаточно большой долг, и живут неплохо. Есть страны, которые имеют маленький долг, и живут значительно хуже. Не потому что у них долг маленький, а потому что у них плохая экономика, потому что у них нет реформ, потому что проблемы в стране. Если мы эффективно используем долги на решение наших насущных проблем, то нам нужно брать деньги в долг", – отметил он.

По его словам, если мы не эффективно используем такие деньги, если они разворовываются, если на них строятся имения где-то под Киевом для наших чиновников, конечно, тогда такие долги не нужны.

На сегодня мы не увеличиваем долги. Отношение долга к ВВП в Украине ежегодно падает. Уже два года подряд меньше. То есть наша экономика растет быстрее, чем растут долги. Поэтому мы движемся в правильном направлении,
– заверил экономический эксперт.

Теги: Новости Украины Транш МВФ
Источник: 24 Канал
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