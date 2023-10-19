Такое мнение 24 Каналу озвучил израильский журналист Цви Зильбер. Он отметил, что Нетаньяху не разговаривал с Путиным с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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"Я считаю, что Нетаньяху сейчас хватается за любую соломинку, если есть хоть какая-то возможность получить информацию об этих людях, вытащить их. Потому что они не разговаривали ни разу после начала вторжения в Украину. У меня объяснение только одно – заложники. Если бы не это, Нетаньяху не стал бы разговаривать с Путиным", – убежден он.

Возможно ли договориться с ХАМАС

Цви Зильбер отметил, что с ХАМАС очень трудно договариваться, обычно эти переговоры продолжаются годами. С палестинскими боевиками можно договориться только если будет объявлено перемирие, ХАМАС продолжит существование, Израиль прекратит ликвидацию голов ХАМАС, а боевики дадут гарантии не нападать какое-то время, тогда смогут договориться об обмене заложников.

Конечно, сначала Израиль скажет сначала обменяться заложниками, а затем воевать. ХАМАС на это не согласится. Поэтому если какая-то общая договоренность будет относительно освобождения заложников, то теоретически такая вероятность есть,

– предположил он.

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