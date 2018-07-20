Отношения Регины Тодоренко попали в номинацию российского журнала: детали

Украинская телеведущая Регина Тодоренко в очередной раз подтвердила свои отношения с экс-участником группы "Smash" Владом Топаловым. Ее признание о личной жизни вошло в номинацию российского журнала.

Не прошло и месяца с того времени, как Регина Тодоренко и Влад Топалов подтвердили многолетние догадки об их романе. Звезды порадовали своих поклонников совместными фотографиями, а недавно вместе появились на красной дорожке в России.

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Если сначала информация о возобновлении отношений Регины и Влада вызывала сомнения, то сейчас все ожидают продолжения их истории. Сама же телеведущая, которая начала сотрудничество с российским телеканалом "Пятница", призналась, что имеет надежную опору.

"Важный вывод сегодняшнего действа: если ты рядом с мужчиной, который поддерживает тебя в любых безумных начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит пора забрать его домой с этой шумной вечеринки, пока другие женщины не обратили внимание! А если честно, то замечательно чувствовать поддержку в такие ответственные моменты как сегодня, тогда под ногами земля становится крепче", – поделилась Регина Тодоренко.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 19 Лип 2018 р. о 2:36 PDT

Кроме этого, звезда добавила, что они с Владом Топаловым фигурируют в номинации "Пара 2018 года" журнала "Glamour". Регина призвала своих сторонников голосовать за нее. Большинство людей поддержали такое обращение звезды, другие же обратили внимание на округлившийся живот и устойчивые каблуки, что может указывать на беременность. Стоит отметить, что Регина Тодоренко надела объемное платье, потому ее фигура выглядит действительно подозрительной.