Отношения "Зе-команды" с журналистами: как стремится общаться с населением Зеленский

Эпоха постправды, издевательств и троллинга – так немало журналистов отреагировали на ситуацию с заявлением об отставке Богдана. Возмутило медийщиков и то, что команде Зеленского они якобы не нужны. Потому что в партии хотят общаться с избирателями через социальные сети. Однако медиаэксперты убеждают, это отключает у людей критическое мышление, поэтому журналисты должны контролировать власть.

"Мы общаемся с обществом без посредников. Без журналистов", – заявил Андрей Богдан. Так глава Офиса Президента прокомментировал вброс своего заявления об отставке в СМИ.

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Фото документа от источника на Банковой получили несколько медийщиков, как инсайд. А в Офисе игнорировали запросы от журналистов о подтверждении информации.



Пост Кристины Бердинских в социальной сети Facebook

Наконец оказалось, что заявление Богдан таки написал, но на будущее. Однако самой отставки не было. Некоторые журналисты уверены, что информационный шум подняли зря, а должность господина Богдана переоценивают.

Глава Офиса Президента должен карандаши острить для президента. Следить за его рабочим графиком и так далее,

– заявила соучредитель и ведущая "Громадского радио" Наталья Соколенко.

Именно медиа и обеспечили победу команде Зеленского, но не новости, а развлекательные программы и сериалы. Говорить с избирателями они продолжают в стиле шоу – через социальные сети.



Владимир Зеленский и СМИ

Самого Зеленского также открытым к медиа не назовешь. Он до сих пор не дал ни одного интервью после инаугурации. Кроме машины "Тесла", разговор с которой выложили на Facebook странице.

Предшественник Петр Порошенко с медиа имел напряженные отношения. Благодаря расследователям его имя звучало в коррупционных скандалах. Здесь можно вспомнить сделки в энергетике или схемы в "Укроборонпроме".



Петр Порошенко

Президент-беглец Виктор Янукович журналистов тоже не любил. Максимум приглашал поснимать как тренируется в Межигорье. Чаще откровенно презирал. Журналистка Наталья Соколенко вспомнила, что на вопрос, почему его сын в Раде кнопкодавит, получила только хамство в ответ.



Виктор Янукович

Соколенко пояснила, что новая власть воспринимает СМИ как часть старой системы. Поэтому "Зе-Команда" хочет обойтись без прессы и лишней критики, но это продлится недолго.

"Потребность в профессиональной журналистике очень быстро вернется к обществу, когда будут сформированы органы власти. Когда надо будет выполнять политические обещания. Когда будут ошибки", – сказала соучредитель и ведущая "Громадского радио" Наталья Соколенко.

Медиаэксперт Наталья Лигачева считает, что посты в социальных сетях отключают критическое мышление. Задача именно журналистов их осмыслить и задать вопрос от имени аудитории.

В социальных сетях он (человек – 24 канал) может получить пиар Богдана, Зеленского, Порошенко, Ляшко – кого угодно. Они расскажут, какие они красивые. Задача журналистов выяснить, понимают ли они, могут и хотят. Не воруют ли при этом и не занимаются ли коррупцией,

– пояснила шеф-редактор издания "Детектор медиа" Наталья Лигачева.

Впрочем, иногда медийщики забывают о своей функции: быть не посредниками между властью и гражданами, а адвокатами интересов общества. Поэтому поддаются на провокации власти.