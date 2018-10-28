С этого дня Ryanair запускает шесть рейсов в Европу

Сегодня, 28 октября, ирландский бюджетный лоукостер Ryanair начнет полеты из киевского аэропорта Борисполь в шесть европейских городов – Вильнюс, Варшаву, Быдгощ, Барселону, Братиславу и Лондон.

Вылет из Киева в Вильнюс запланирован сегодня на 13:30. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, пятницам и воскресеньям с вылетом из Киева в 13:30, из Вильнюса – в 11:30.

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На 16:00 запланировано отправление из Борисполя в Варшаву. Вылеты в Варшаву будут осуществляться четыре раза в неделю – в понедельник, среду, пятницу, воскресенье. Согласно расписанию, рейсы запланированы по понедельникам и пятницам вылет из Киева в 13:15, по средам – в 13:00, по воскресеньям – в 16:00. Из Варшавы по понедельникам и пятницам рейс будет отправляться в 10:00, в среду – в 16:15, в воскресенье – в 12:45.

В Быдгощ самолет вылетит в 20:10. Рейсы туда запланированы на среду и воскресенье. По средам вылет из Киева будет осуществляться в 21:05, по воскресеньям – в 20:10. Обратные рейсы, согласно расписанию, в среду – в 17:45, в воскресенье – в 16:50.

В 21:05 стартует рейс в Барселону. Перелеты в Барселону из Киева запланированы по понедельникам, средам и пятницам в 12:45, по воскресеньям – в 21:05. Из Барселоны в столицу Украины вылеты будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам в 7:30, в воскресенье – в 16:00.

Вылеты ирландского лоукостера в Братиславу будут проводиться трижды в неделю – по понедельникам, пятницам и воскресеньям в 21:15. Рейс из Братиславы по понедельникам и пятницам запланирован на 17:45, а по воскресеньям – в 18:30.

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Рейс в Лондон назначен на 21:55. Слетать в столицу Великобритании можно будет пять раз в неделю – в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье. По понедельникам вылеты: из Киева – в 22: 00, из Лондона – в 16: 05; по средам: из Киева – в 17: 45, из Лондона – в 11: 50; по четвергам в 20: 05 – из Киева, в 15: 10 – из Лондона; по субботам: из Киева – в 17: 45, из Лондона – в 11: 40; по воскресеньям: из Киева – в 21: 55, из Лондона – в 16: 00.

Почему такой ажиотаж вокруг Ryanair в Украине? Авиакомпания Ryanair является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Европе. Стоимость билетов в основном намного ниже, чем у компаний, которые летают из Украины. Лоукост Ryanair должен был зайти в Украину с октября 2017 года. Самолеты ирландской авиакомпании должны были совершать рейсы из аэропортов Киева и Львова в ряд европейских стран по весьма привлекательным бюджетным ценам. Однако 10 июля на официальном сайте лоукоста появилось сообщение о том, что Ryanair уходит из Украины из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины и должностными лицами аэропорта "Борисполь". Переговоры продолжались до сих пор.