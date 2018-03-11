Отныне в Польше магазины не будут работать по воскресеньям

11 марта большинство магазинов в Польше не работают. Ведь в действие вступил новый закон о запрете торговли в воскресенье. Нарушителей закона ждет штраф – от одной до ста тысяч евро.

Об этом сообщает TVN 24.

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Согласно закону, только два воскресения в месяц будут коммерческими: магазины будут работать в первое и последнее воскресенье месяца. В 2018 году поляки смогут осуществить покупки в 21 воскресенье.

Согласно закону, с 2020 года торговля будет запрещена во все воскресенья, за исключением воскресений, предусмотренных законом.

Запрет не распространяется на пекарни, кондитерские изделия, магазины мороженого, АЗС, торговлю цветами, венками и свечами на кладбищах, похоронные залы, магазины сувениров, магазины прессы, билеты на общественный транспорт, табачные изделия, купоны азартных игр и взаимные ставки, почтовые отделения. Запрет также не распространяется на магазины в гостиницах и на торговлю во время ярмарок, — говорится в сообщении.

Кроме этого, в воскресенье смогут торговать владельцы малых магазинов, но при условии, что будут сами стоять за прилавком.

Также разрешенной является торговля онлайн.