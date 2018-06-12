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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

ОТО: кто нагло разворовывает земли и средства, которые должны идти на развитие общин

Крупным планом 14 Читати новину українською

Общинам обещали золотые горы – деньги, землю, государственную поддержку, поэтому они объединились и создали в Украине более семисот Объединенных территориальных общин.

Народный депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Любомир Зубач отметил, что это наиболее сложный и болезненный вопрос.

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Но вместо обещанных ресурсов уже через год центральная власть загнала общины в долги.

Правительство просто боится и начинает ненавидеть силу местных общин. Поэтому для того, чтобы их уничтожить они забирают финансовую силу, чтобы обезвожить их, обескровить и сделать полностью зависимыми,
– рассказал председатель парламентской фракции "Объединение "Самопомич" Олег Березюк.

Что же происходит на самом деле? Средства, которые должны идти на развитие общин, контролируют олигархи. Налоги, которые могли бы обогатить местные бюджеты – централизируют.

Ежегодно правительство вопреки своим обещаниям о децентрализации, о поддержке граждан, на самом деле, старается максимально все централизовать.

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Землей до сих пор распоряжаются необщины, а чиновники властной вертикали. И именно против таких наглых схем приспешников президента, бессрочную голодовку объявил мэр Золочева Игорь Гриньков.

В отместку принципиальном мэру государственная машина запускает уже испытанный метод давления – мусорную петлю.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины Децентрализация Самопомич
Источник: 24 Канал
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