ОТО: кто нагло разворовывает земли и средства, которые должны идти на развитие общин

Общинам обещали золотые горы – деньги, землю, государственную поддержку, поэтому они объединились и создали в Украине более семисот Объединенных территориальных общин.

Народный депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Любомир Зубач отметил, что это наиболее сложный и болезненный вопрос.

Читайте также: Европейские стандарты: когда заработает и что предусматривает новая система безопасности движения в Украине

Но вместо обещанных ресурсов уже через год центральная власть загнала общины в долги.

Правительство просто боится и начинает ненавидеть силу местных общин. Поэтому для того, чтобы их уничтожить они забирают финансовую силу, чтобы обезвожить их, обескровить и сделать полностью зависимыми,

– рассказал председатель парламентской фракции "Объединение "Самопомич" Олег Березюк.

Что же происходит на самом деле? Средства, которые должны идти на развитие общин, контролируют олигархи. Налоги, которые могли бы обогатить местные бюджеты – централизируют.

Ежегодно правительство вопреки своим обещаниям о децентрализации, о поддержке граждан, на самом деле, старается максимально все централизовать.

Читайте также: В Украине появляется новая и мощная власть: истории общин, которые побеждают

Землей до сих пор распоряжаются необщины, а чиновники властной вертикали. И именно против таких наглых схем приспешников президента, бессрочную голодовку объявил мэр Золочева Игорь Гриньков.

В отместку принципиальном мэру государственная машина запускает уже испытанный метод давления – мусорную петлю.

Больше – смотрите в программе.